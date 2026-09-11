Irak ordusundan komşulara güvence: Topraklarımız saldırı üssü olmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü, uluslararası koalisyonun ülkedeki görevinin sona ermesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu bir kez daha vurguladı. Sözcü, koalisyonun Irak’tan çekilmesinde günlük hızlanma görüldüğünü belirtti.

Sabah el-Numan, yaptığı açıklamada, “Başkomutanlık, uluslararası koalisyonla ilişkinin niteliğini eşitlik ilkesi temelinde belirlemek üzere bir komite kurulması talimatını verdi. 30 Eylül’den sonra koalisyon ülkeleriyle ilişki, iş birliğine dayalı bir ilişkiye dönüşecek” dedi.

El-Numan şöyle devam etti: “30 Eylül’den sonra silah meselesinin çözümü için görüşmeler hızlanacak. Hava savunma sistemleri, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı’nın öncelikli meselesidir ve yakında Güney Kore, Türkiye ve ABD’den ithal edilecek.”

Iraklı üst düzey yetkili, Bağdat hükümetinin Irak topraklarının komşu ülkelerden herhangi birine saldırı için kullanılmasının önlenmesine vurgu yaptığını belirtti.

Ayrıca, “DEAŞ terör örgütü Irak’ta yenilgiye uğratıldı ve artık ondan kaynaklanan bir tehdit yok. Bu örgüte karşı Kesin Kararlılık Operasyonu sona erecek. Irak güvenlik güçleri en üst düzeyde hazırlık içinde ve her türlü operasyon için koordinasyon mevcut” dedi.