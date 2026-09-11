California Valisi Gavin Newsom: Trump ABD tarihinin en yozlaşmış lideri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dallas’taki Cumhuriyetçi seçim mitingindeki konuşmasına ve oy toplamaya yönelik yeni aldatmacasına tepki gösterdi.

Newsom, X sosyal medya platformunda Amerikan halkına hitaben yaptığı paylaşımda, “Donald Trump, savaşıyla sizi daha hasta ve daha yoksul hale getirdikten sonra şimdi de halkın kanıyla elde edilen vergi mükelleflerinin parasından 5 bin dolarla oyunuzu satın almak istiyor” ifadelerini kullandı.

California Valisi, “Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te bugüne kadar bulunmuş en yozlaşmış kişidir” diye ekledi.

Habere göre ABD Başkanı Trump, seçmenleri partisine destek vermeye ikna etmek için alışılmadık bir girişimde bulunarak, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre’nin kontrolünü koruması halinde her yetişkin Amerikalıya “Trump temettüsü” adı altında 5 bin dolar ödeyeceğini söyledi.