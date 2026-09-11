Yemen Silahlı Kuvvetleri stratejik liman şehirlerini paralı askerlerden temizliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen silahlı kuvvetleri, batı kıyısındaki operasyonlarının kapsamını genişleterek Taiz’in batısındaki önemli bölgeleri ve askeri üsleri kontrol altına aldı. Güçlerin, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Moha Limanı’nın girişlerine yaklaştığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı’nın El Meyadin’den aktardığına göre, Yemen silahlı kuvvetleri ülkenin batısında ve Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Moha Limanı’nı ele geçirmek üzere.

El Meyadin muhabiri, Yemen silahlı kuvvetlerinin el-Vaziye, el-Havha ve Hays bölgelerinin kontrolünü sağladığını ve stratejik Moha Limanı’nın girişlerine yaklaştığını bildirdi.

Muhabir, Yemen silahlı kuvvetlerinin Taiz vilayetinin batısındaki Moha Limanı çevresinde bulunan önemli bölgeleri ve askeri üsleri kontrol altına almayı başardığını vurguladı.

El Meyadin muhabirine göre Yemen güçleri, Halid Üssü ile batı kıyısındaki Suudi paralı askerlerinin komuta merkezi olan Cebelü’n-Nar Üssü’nü de ele geçirdi.

Yemen medyası, Moha Havalimanı’nda çok sayıda Suudi paralı askerinin Yemen silahlı kuvvetlerine teslim olduğunu belirtti.

Ayrıca Yemen’in batı kıyısındaki Suudi paralı askerlerinin komutanı Tarık Salih, güçlerini yeniden düzenlemek ve Moha Limanı’nın güneyine çekilmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Bu haberler, Yemen silahlı kuvvetlerinin Moha Limanı’nı ele geçirdiğine dair resmi bir açıklama yayımlamamasına rağmen geldi. Reuters, Yemenli hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ensarullah hareketinin Moha kentinin kontrolünü ele geçirdiğini ve bu stratejik limanın yaklaşık 2 bin 600 kilometrekarelik alanına hakim olduğunu bildirdi.

Fransa-Presse Ajansı da bir askeri kaynak ve Yemenli tanıklara dayanarak Ensarullah güçlerinin Kızıldeniz kıyısındaki liman kenti Moha’yı kontrol altına aldığını duyurdu.

Moha, Kızıldeniz kıyısında ve Babü’l-Mendeb Boğazı’na yakın stratejik bir limandır. Önemi özellikle Kızıldeniz’deki deniz trafiğinin kontrolü ve izlenmesi, mal transferi ve Yemen savaşındaki askeri konumundan kaynaklanıyor. Limanın düşmesi, Suudi Arabistan’ın Yemen’in batı kıyısındaki en önemli askeri ve lojistik üssünü kaybetmesi anlamına gelecek.