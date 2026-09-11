İran: Ensarullah bağımsız aktör, Yemen'de barış katliamla sağlanamaz

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’ın Yemen’e müdahale ettiği yönündeki iddiasına yanıt verdi. Bekai, “Rubio’nun yalanları gerçeğin yerini alamaz. Ensarullah bağımsız bir aktördür; kimseden emir almaz ve başkalarının vekili değildir” dedi. Bölgedeki istikrarsızlığın kaynağının ABD’nin askeri müdahaleleri ve hegemonyacı politikaları olduğunu söyledi. Bekai, Yemen’de barışın ancak samimi müzakerelerle sağlanabileceğini vurguladı.