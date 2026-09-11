İran: Ensarullah bağımsız aktör, Yemen'de barış katliamla sağlanamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’ın Yemen meselesine müdahale ettiği yönündeki asılsız iddiasına X sosyal medya platformunda yanıt verdi.
Bekai, “Marco Rubio’nun yalanları gerçeğin yerini alamaz. Ensarullah, kendi kararını veren bağımsız bir aktördür; kimseden emir almaz ve başkalarının vekili değildir” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki istikrarsızlığın kökeninin ABD’nin askeri müdahalelerinde ve hegemonyacı politikalarında aranması gerektiğini belirten Bekai, “Washington gerçekten barış istiyor olsaydı, tek bir basit adım atardı: Bölgemizdeki kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı müdahalelerine son verirdi” dedi.
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