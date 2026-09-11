Medvedev: Batı, insanlığı nükleer kıyametin eşiğine getirdi, gerekirse nükleer kullanırız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi lideri Dmitry Medvedev, Vedomosti gazetesine verdiği mülakatta Moskova’nın nükleer silah kullanım şartlarına değindi.

Medvedev, bu tür silahların yalnızca belirli durumlarda, yani ülke güvenliğine yönelik hayati bir tehdit bulunması halinde kullanılabileceğini vurguladı. Bunun “korkutucu bir tehdit değil, bir gerçek” olduğunu söyledi.

Konuşmalarında Rusya’nın nükleer silah kullanma olasılığına dair çok sayıda imada bulunduğu yönündeki soruya yanıt veren Medvedev, “Herkes nükleer silahın belirli durumlarda kullanılabileceği gerçeğini anlamalı. Bu korkutucu bir tehdit değil, bir gerçektir. Rusya’nın nükleer doktrininin bir ima olarak değerlendirilmesi pek olası değil. Bu belgeye göre ülkemiz, güvenliğine yönelik tehdit halinde böyle bir silahı kullanma hakkına sahiptir” dedi.

Medvedev, Vladimir Putin tarafından onaylanan “Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri” belgesinde önemli değişiklikler yapıldığını ve nükleer silah kullanım koşullarının daha net hale getirildiğini hatırlattı. Nükleer caydırıcılık tedbirlerinin uygulandığı askeri tehditler listesinin de genişletildiğini belirtti.

Medvedev’e göre, nükleer olmayan herhangi bir ülkenin Rusya’ya veya Rusya-Belarus birleşik devletine yönelik saldırısı, eğer bir nükleer gücün katılımı veya desteğiyle gerçekleştirilirse ortak saldırı olarak değerlendirilecek. “Ve egemenliğimize yönelik hayati bir tehdide yanıt verme hakkımız tamamen var. Elbette nihai kararı cumhurbaşkanı verecek” dedi.

Batı’nın dünyayı nükleer kıyametin eşiğine getirme girişimi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, mülakatta Batılı ülkelerin Ukrayna’nın eylemlerini körü körüne destekleyerek insanlığı Üçüncü Dünya Savaşı ve nükleer kıyametin eşiğine getirdiği uyarısında bulundu.

Medvedev, “Kiev’deki yönetimi sürekli destekleyen kolektif Batı, dünyayı bilinçli olarak nükleer kıyametin eşiğine getirmeye çalışıyor. Kursk bölgesine saldırı, Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılar ve sivil şehirlerimize yönelik her gün düzenlenen geniş çaplı saldırılar özel efektler değil, bir gün Üçüncü Dünya Savaşı’nı tetikleyebilecek saldırgan eylemlerdir. Böyle bir gidişat insanlık tarihini tamamen silebilir” ifadelerini kullandı.

Ona göre, eğer dünyada insanlardan hayatta kalan olursa medeniyet ilkel bir duruma geri dönebilir.

Medvedev, nihai seçeneğin ancak diğer tüm araçlar artık işe yaramadığında gündeme geleceğini vurguladı. “Ve bugün o ana yalnızca birkaç adım, ‘Kıyamet Saati’nin çalmasına ise birkaç saniye kaldı” uyarısında bulundu.

Rusya’ya yönelik yaptırımlar uluslararası hukuka aykırı

Birleşik Rusya Partisi lideri, yabancı ülkelerin Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlarının uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu ve ülkeye stratejik yenilgi yaşatmak için yeni bir araç icat etme girişimi olduğunu belirtti.

Medvedev, “Yabancı ülkeler ve birliklerinin Rusya Federasyonu’na, Rus vatandaşlarına ve yerli tüzel kişilere yönelik yaptırım uygulamaları, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına aykırıdır. Oysa kısıtlama uygulama yetkisine sahip tek uluslararası organ BM Güvenlik Konseyi’dir” dedi.

Bu nedenle kolektif Batı tarafından başlatılan tüm kısıtlayıcı tedbirlerin, Rusya’ya bu kez ekonomik alanda stratejik yenilgi yaşatmak için hukuki geçerliliği olmayan bir araç icat etme girişiminden başka bir şey olmadığını savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Moskova yetkililerinin toplu veya bireysel yasa dışı kısıtlamalar uygulayan ülkelere karşı genel olarak iltimas göstermemesi gerektiğini vurguladı. Medvedev, amacın yalnızca mevcut hukuki araçlarla bu kısıtlamalara karşı koymak olmaması gerektiğini belirterek, “Amacımız düşman ülkelere mümkün olan en fazla mali ve malvarlığı zararını vermek olmalıdır. Bu konuda her araç uygundur” dedi.

Rusya’da seferberlik iddiaları Kiev’in yanlış provokasyonu

Medvedev, Rusya silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarının tamamen sözleşmeli askerler ve gönüllüler tarafından karşılandığını, sonbaharda olası seferberliğe ilişkin söylentilerin ise ciddi insan gücü sıkıntısı yaşayan Kiev’in “yanlış provokasyonu” olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Vladimir Putin’in daha önce bu konuda açıklama yaptığını hatırlatan Medvedev’e göre Ukrayna, Rusya’daki seçim dönemini ülkeyi istikrarsızlaştırmak için kullanmaya çalışıyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, ülkenin askeri kapasitesinin Kiev’e ve NATO’nun ana tesislerine öyle bir saldırı düzenlenmesine imkân tanıdığını savundu ki geriye hiçbir şey kalmaz. “Evet, askeri kapasitemiz Kiev’e ve NATO’nun ana tesislerine taş üstünde taş kalmayacak, orada yalnızca nükleer kül kalacak şekilde saldırmamıza imkân tanıyor. Ancak bu, tüm gezegen için mutlak geri dönüşü olmayan nokta olur” uyarısında bulundu.

Ona göre Rusya, insanlığın kaderine ilişkin sorumluluğunun farkında ve küresel bir felaketi önlemeye çalışıyor; ancak bu ülkenin sabrı sınırsız değil. Medvedev ayrıca Ukrayna’daki askeri çatışmanın Rusya’nın şartlarıyla sona ermesi gerektiğini, aksi halde gelecekte yeniden başlama riski bulunduğunu uyardı.