İran’dan IAEA Konseyi’ne tepki: “Barışçıl nükleer hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti’nin Avusturya Büyükelçiliği, Batı’nın IAEA Konseyi’nde İran’a karşı gerçekleştirdiği siyasi gösteriye X sosyal medya platformunda tepki gösterdi.

Büyükelçilik açıklamasında, “ABD ve İsrail rejimleri, IAEA güvenlik denetimine tabi İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırgan ve yasa dışı bir savaşla saldırdı ve doğrulama düzenlemelerini bozuyor. Ardından bu bozulmayı, İran’a karşı IAEA Konseyi kararı çıkarmak için bahane olarak kullanıyor” ifadelerine yer verdi.

İran’ın Avusturya Büyükelçiliği, “Uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça ihlal edenler ve onların destekçileri hiçbir meşruiyete sahip değildir” değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada ayrıca, “Güvenlik Konseyi’ndeki bu gülünç siyasi gösteri de sonuç vermeyecek. İran, barışçıl nükleer programdan yararlanma konusundaki meşru hakkından vazgeçmeyecek” denildi.