Çin’den ABD'ye yanıt: “Batı Yarımküre hiçbir gücün arka bahçesi değil”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Latin Amerika’daki Çin varlığına ilişkin son açıklamalarına tepki göstererek bölge ülkelerinin ekonomik bağımsızlığını savundu. Pekin, bu ülkelerin iş birliği stratejilerini belirleme ve uluslararası ortaklarını özgürce seçme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Bu tutum, Rubio’nun Güney Amerika gezisi sırasında Kolombiya, Ekvador ve Peru’yu ziyaret ederek Çin’in bölgedeki varlığını eleştirmesi ve Donald Trump yönetiminin Latin Amerika’daki güvenlik gündemini güçlendirmeye çalışması sırasında ortaya kondu.

Çin diplomasisi, Peru Büyükelçiliği tarafından yayımlanan açıklamada, Pekin’in Latin Amerika hükümetleriyle ilişkilerinin “hiçbir zaman jeopolitik hesaplara dayanmadığını” ve Çin’in bölge ülkelerini hegemonya rekabetine ilişkin anlaşmazlıklarda taraf tutmaya zorlamak istemediğini bildirdi.

Çin’in Lima’daki diplomatik temsilciliği, “Çin ile Latin Amerika arasındaki iş birliği üçüncü bir tarafa karşı değildir” ifadesini kullanarak bunun Washington’un müdahaleci politikasından açık farklı olduğunu belirtti. Söz konusu politika, “Tehdit Kalkanı” adı verilen plan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele iddiası çerçevesinde yürütülüyor.

Çin’in bu tutumu, Rubio’nun bölge gezisiyle aynı döneme denk geldi. Rubio bu ziyarette Kolombiya’da Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella ile güvenlik alanında anlaşmalar imzaladı. Rubio ayrıca Ekvador’da askeri kaynak tahsis edileceğini ve gemilere yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.

Pekin, bu adımlara tepki olarak Washington’un baskılarına karşı olduğunu vurguladı. Habere göre bu baskılar seçim süreçlerini şartlandırıyor ve bölgedeki ilerici güçlerin suçlu ilan edilmesini körüklüyor.

Çin “Küresel Güney”e bağlılığını yineledi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin’in küresel ekonomideki rolüne yönelik eleştirilere yanıt olarak Pekin’in “Küresel Güney” ülkelerinin kalkınmasına bağlılığını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’deki basın toplantısında, Çin hükümetinin yalnızca kendi büyümesini hedeflediği ve bu yolda diğer ülkelere zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

Mao Ning, Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi” gibi plan ve politikalar, düşük maliyetle yüksek değerli teknolojilere erişim sağlanması ve ikili ticarette sıfır tarife politikası uygulanması yoluyla ortak kalkınmayı gerçekleştirmek için “merdivenler inşa etmeye” çalıştığını vurguladı.