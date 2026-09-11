  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Yemen: Hudeyde zaferi tüm Direniş Ekseni için zaferdir

11 Eylül 2026 - 09:30
News ID: 1864208
Yemen: Hudeyde zaferi tüm Direniş Ekseni için zaferdir

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Mansur, el-Moha Limanı’nın kontrol altına alınmasıyla Yemenlilerin iradesinin galip geldiğini belirterek Suudi Arabistan’ın hayallerinin ve bölgedeki Amerikan-Siyonist komplosunun bozulduğunu söyledi. Mansur, İsrail ve ABD’nin bölgedeki planının el-Moha’nın geri alınmasıyla yenilgiye uğradığını, Yemen silahlı kuvvetlerinin tüm ülkeyi kurtarmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı, el-Moha Limanı’nın kontrol altına alınmasıyla Yemenlilerin iradesinin galip geldiğini ve Suudi Arabistan’ın hayallerinin paramparça olduğunu vurguladı.

Muhammed Mansur, El-Ahd haber sitesine verdiği mülakatta, “İsrail ve bölgedeki Amerikan planı, el-Moha’nın geri alınmasıyla yenilgiye uğradı” dedi.

Mansur, “Yemen bizim toprağımızdır ve Babü’l-Mendeb, el-Moha’nın geri alınmasından önce bile silahlı kuvvetlerin kontrolündeydi. Yemen silahlı kuvvetleri, tüm Yemen’i kurtarmaya ve halkının haklarını geri getirmeye kararlıdır” diye konuştu.

Arap rejimlerinin tarif edilemez bir korku içinde olduğunu belirten Mansur, bu rejimlerin kendilerini İsrail rejiminin aracı olarak sunduğunu söyledi.

Yemenli üst düzey yetkili, “Yemen ablukası, BAE ve Suudi işgalciler geri çekildiğinde sona erecek” dedi.

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı ayrıca, “Abu Dabi ile Riyad arasındaki gizli çatışma ortaya çıktı ve Hudeyde’deki zafer, tüm direniş ekseni için bir zaferdir” ifadelerini kullandı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha