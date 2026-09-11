Yemen: Hudeyde zaferi tüm Direniş Ekseni için zaferdir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı, el-Moha Limanı’nın kontrol altına alınmasıyla Yemenlilerin iradesinin galip geldiğini ve Suudi Arabistan’ın hayallerinin paramparça olduğunu vurguladı.

Muhammed Mansur, El-Ahd haber sitesine verdiği mülakatta, “İsrail ve bölgedeki Amerikan planı, el-Moha’nın geri alınmasıyla yenilgiye uğradı” dedi.

Mansur, “Yemen bizim toprağımızdır ve Babü’l-Mendeb, el-Moha’nın geri alınmasından önce bile silahlı kuvvetlerin kontrolündeydi. Yemen silahlı kuvvetleri, tüm Yemen’i kurtarmaya ve halkının haklarını geri getirmeye kararlıdır” diye konuştu.

Arap rejimlerinin tarif edilemez bir korku içinde olduğunu belirten Mansur, bu rejimlerin kendilerini İsrail rejiminin aracı olarak sunduğunu söyledi.

Yemenli üst düzey yetkili, “Yemen ablukası, BAE ve Suudi işgalciler geri çekildiğinde sona erecek” dedi.

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı ayrıca, “Abu Dabi ile Riyad arasındaki gizli çatışma ortaya çıktı ve Hudeyde’deki zafer, tüm direniş ekseni için bir zaferdir” ifadelerini kullandı.