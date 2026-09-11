Siyonist İsrail Lübnan’da ateşkesi ihlal etti: Güneyde patlamalar, topçu ateşi ve İHA uçuşları

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Katil İsrail rejimi Lübnan’da saldırgan eylemlerini ve ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Bugün ülkenin güneyindeki çeşitli kasaba ve bölgelerde birkaç patlama gerçekleştiren rejim, bazı bölgeleri de topçu ateşiyle hedef aldı.

Bu habere göre, işgalci ordu el-Mansuri, Mis el-Cebel ve Beni Hayyan kasabalarında şiddetli patlamalar gerçekleştirdi.

El Menar muhabiri, İsrail rejiminin Doğu Zutar ve ez-Zebkin kasabalarının çevresini topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi.

El Menar muhabiri ayrıca Lübnan’ın doğusundaki Baalbek ve çevresinin hava sahasında düşman insansız hava araçlarının alçak irtifada uçtuğunu duyurdu. Aynı muhabir, Şeba’daki Vadi el-Cevz bölgesinde İsrail rejiminin saldırıları sonucu yangın çıktığını söyledi.

Lübnanlı kaynaklar da işgalci ordunun bir Merkava tankının Lübnan’ın güneyindeki el-Kasir kentini hedef aldığını bildirdi.