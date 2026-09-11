  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Siyonist İsrail Lübnan’da ateşkesi ihlal etti: Güneyde patlamalar, topçu ateşi ve İHA uçuşları

11 Eylül 2026 - 09:32
News ID: 1864209
Siyonist İsrail Lübnan’da ateşkesi ihlal etti: Güneyde patlamalar, topçu ateşi ve İHA uçuşları

İsrail rejimi, Lübnan’da saldırgan eylemlerini ve ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Güney Lübnan’da el-Mansuri, Mis el-Cebel ve Beni Hayyan kasabalarında şiddetli patlamalar meydana gelirken, Doğu Zutar ve ez-Zebkin çevresi topçu ateşiyle hedef alındı. Baalbek ve çevresinde alçak irtifada düşman İHA’larının uçtuğu, Şeba’daki Vadi el-Cevz bölgesinde saldırılar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Lübnanlı kaynaklar, işgalci ordunun bir Merkava tankıyla güneydeki el-Kasir kentini hedef aldığını duyurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Katil İsrail rejimi Lübnan’da saldırgan eylemlerini ve ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Bugün ülkenin güneyindeki çeşitli kasaba ve bölgelerde birkaç patlama gerçekleştiren rejim, bazı bölgeleri de topçu ateşiyle hedef aldı.

Bu habere göre, işgalci ordu el-Mansuri, Mis el-Cebel ve Beni Hayyan kasabalarında şiddetli patlamalar gerçekleştirdi.

El Menar muhabiri, İsrail rejiminin Doğu Zutar ve ez-Zebkin kasabalarının çevresini topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi.

El Menar muhabiri ayrıca Lübnan’ın doğusundaki Baalbek ve çevresinin hava sahasında düşman insansız hava araçlarının alçak irtifada uçtuğunu duyurdu. Aynı muhabir, Şeba’daki Vadi el-Cevz bölgesinde İsrail rejiminin saldırıları sonucu yangın çıktığını söyledi.

Lübnanlı kaynaklar da işgalci ordunun bir Merkava tankının Lübnan’ın güneyindeki el-Kasir kentini hedef aldığını bildirdi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha