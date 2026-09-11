Yemen silahlı kuvvetleri Babü’l-Mendeb’e ilerliyor: Moha kontrol altında

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Meyadin muhabiri, perşembe günü Yemen silahlı kuvvetlerinin batı kıyısında Babü’l-Mendeb yönünde ilerleyişini sürdürdüğünü ve batı kıyısının karşısındaki adalarda temizlik operasyonu başlattığını bildirdi.

Aynı günün erken saatlerinde AFP, Aden hükümetinden bir askeri yetkili ile tanıklara dayandırarak Sanaa’ya bağlı Yemen silahlı kuvvetlerinin Kızıldeniz kıyısındaki Yemen’in Moha kentini kontrol altına aldığını duyurdu.

Söz konusu yetkili, stratejik Babü’l-Mendeb Boğazı’na komşu bölgelere doğru ilerlediklerini belirtti.

Ajansa konuşan tanıklar, Yemen silahlı kuvvetlerinin kente kutlama yaparak girdiğini ve “Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm” sloganları attığını aktardı.

El Meyadin’in Yemen muhabiri de perşembe günü Yemen silahlı kuvvetlerinin Taiz vilayetinin batısındaki kıyı Moha ilçesinde önemli bölgeleri ve askeri mevzileri kontrol altına almayı başardığını bildirdi.

Muhabir, silahlı kuvvetlerin Halid Kampı ile batı kıyısındaki askeri güçlerin komuta merkezi olan Cebelü’n-Nar Kampı’nı kontrol ettiğini vurguladı.

Yemen silahlı kuvvetleri ayrıca Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinin güneyinde Havha ve Hays’ı, Taiz’de ise el-Vaziye’yi kontrol altına aldı.

El Meyadin kaynakları, Hays ve Havha ilçelerinin yüzölçümünün 1050 kilometrekareden fazla olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, Yemen silahlı kuvvetlerinin birçok vilayette Suudi destekli güçlerle çatışmalar yaşadığı sırada meydana geldi. Silahlı kuvvetlerin söz konusu güçlerin yığınaklarına karşı önleyici saldırılar düzenlediği, Suudi Arabistan’ın ise Marib, Cevf, Taiz ve Hudeyde dahil olmak üzere birçok vilayete, yerdeki Suudi askeri yığınaklarını desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.