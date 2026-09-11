BM Güvenlik Konseyi’nde İran karşıtı tasarı 11 kabul, 2 ret, 2 çekimser oyla onaylandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: BM Güvenlik Konseyi perşembe günü İran konusunu ele almak üzere toplandı.

Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki temsilcisi, “Rusya Federasyonu, İran’a karşı çıkarılan kararlara karşıdır. Çin’in snapback mekanizmasına ilişkin açıklamasını destekliyoruz. Snapback mekanizmasının sona erdiğine ve KOEP’in sona erişine tanıklık ettiğimize inanıyoruz” dedi.

ABD temsilcisi: Çin ve Rusya’nın açıklamalarını reddediyoruz

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki temsilcisi ise “ABD, Çin ve Rusya’nın açıklamalarını kesinlikle reddediyor ve Britanya’nın pozisyonlarını destekliyor. Geçen yıl bu Konsey, İran’a karşı yaptırım kararlarını geri getirmeye ve bu yaptırımların uygulanma sürecini yeniden başlatmaya karar verdi” dedi.

ABD temsilcisi ayrıca, “Bugün 90 günlük raporun sunulması gerekiyordu; ancak İran hükümeti ne yazık ki nükleer bölgelere erişimi engelledi. Rusya ve Çin kararları görmezden gelmek ve veto ederek İran’ı savunmak istiyor; BM’nin temel ilkelerini görmezden geliyorlar” iddiasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nde İran’ın nükleer programı gündemi onaylandı

Çin ve Rusya’nın muhalefetine rağmen BM Güvenlik Konseyi’nin bugünkü toplantı gündemi, İran’ın nükleer programını görüşmek üzere onaylandı.

Oylamada 11 kabul, 2 ret (Rusya ve Çin) ve 2 çekimser oy kullanıldı.

Bu oylama yalnızca bugünkü Güvenlik Konseyi gündemini belirlemek ve İran’ın nükleer programının incelenmesini onaylamak için yapıldı; tasarı kararı oylaması değildi.

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