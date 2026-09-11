Hizbullah: Lübnan hükümeti Siyonist saldırılar karşısında sessiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’ndaki Direnişe Sadakat Bloku’nun kıdemli temsilcisi Hasan İzzeddin, Siyonistlerin Lübnan hükümetinin eylemsizliği altında vahşi saldırılarını tırmandırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzzeddin, “Siyonist düşmanın halkımıza, kadınlar ve çocuklar dahil, el-Mansuri, Zebdin, Kefr Tebnit ve özellikle Kefr Rumman kasabalarında işlediği korkunç cinayet, Lübnan’ı yöneten hükümetin sorumluluğundadır” dedi.

“Kadınların ve çocukların kanı hain Lübnan hükümetinin boynundadır”

Hasan İzzeddin, Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen bir anma töreninde, Lübnan hükümetinin Siyonistlerin bu vahşi cinayetleri karşısında tek bir kelime bile söylemediğini, dolayısıyla dökülen her damla Lübnan kanında ortak olduğunu belirtti. “Sorumuz şu: Lübnan hükümeti, Lübnan’ın bölge olaylarının temel bir parçası olduğu da dikkate alındığında, Lübnan ve bölgedeki siyasi perspektife ilişkin değerlendirmelerini gözden geçirmeye hiç çalıştı mı?” dedi.

İzzeddin şöyle devam etti: “Lübnan hükümeti, bölgedeki durumu, özellikle İran ile ABD arasında yaşanan güncel olayları değerlendiriyor mu? Bu rejim vahşi saldırılarını sürdürürken, Siyonist düşmanla doğrudan müzakereleri durdurdu mu?”

Hizbullah milletvekili, “Lübnan hükümeti hâlâ gözlerini kapatmakta ısrar ediyor ve gerçek bir ateşkese ya da Siyonist saldırıların durmasına yol açmayan utanç verici müzakereleri sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“Bu, tüm mazlumların ve özgürlerin savunucusudur”

Hasan İzzeddin, İran’ın Lübnan’a ve tüm direnişe verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, İran’ın bugün artık yalnızca kendisini savunmadığını, dünyadaki tüm özgür, mazlum ve onurlu insanları, ister hükümetler ister halklar olsun, savunduğunu vurguladı. Ona göre İran, ABD’ye “hayır” diyen ve onun hegemonyasına karşı duran tek ülkedir.

İzzeddin, “ABD’nin öne çıkan özellikleri olan terörizm ve yıldırma, İran direnişinin büyük kayası karşısında çöktü ve paramparça oldu. Bu küçük bir mesele değil; İran’ın iki yönden en önemli, en büyük ve en yetenekli ülkeye dönüşeceği gelişmelerden kaynaklanıyor” dedi.

“İran, adalete dayalı yeni uluslararası düzende önemli rol oynayacak”

Lübnanlı milletvekili, “İlk husus, Basra Körfezi ve bölgenin güvenliğinin şekillendirilmesiyle ilgilidir; öyle ki artık kimse İran İslam Cumhuriyeti’ni devre dışı bırakamayacak. İkinci husus ise İran’ın özellikle savunmadan saldırı durumuna geçişten sonra büyük, güçlü ve yetenekli bir ülkeye dönüşmüş olmasıdır” diye konuştu.

Hasan İzzeddin, “Bu, İran’ın kendisi için tehdit kaynağı sayılan tüm yerleri ve bölgeleri hedef alabileceği ve ABD tarafından planlanan her türlü saldırıya ya da cinayete hızlı ve kararlı şekilde yanıt verebileceği anlamına geliyor” dedi.

Hizbullah milletvekili şöyle devam etti: “Bu, İran’ın çok taraflılık, adalet ve insanlığa dayalı yeni uluslararası düzenin şekillenmesinde önemli rol oynayacağı farklı bir konuma geçtiği anlamına geliyor.”

Bölgede yaşanan tüm gelişmelerin Lübnan’ı etkileyeceğini vurgulayan İzzeddin, özellikle İran’ın önceki veya sonraki her müzakeresinde Lübnan’ı gündeminin öncelikleri arasına koyduğunu belirtti.

Direniş bloku temsilcisi, “Bu, her yeni müzakerede Lübnan’ın gündemin ilk maddesi olacağı ve ardından ABD ile İran arasında sağlanabilecek mutabakatlar yoluyla bir çözüme ulaşabileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

Hasan İzzeddin, Lübnan’daki İslami direnişin İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte, İsrail’i 2023 öncesi durumuna geri döndürecek yeni denklemler kurmaya muktedir olduğunu vurguladı. Bu nedenle sabırlı olunması ve zaferin sabırla elde edileceğinin bilinmesi gerektiğini söyledi.