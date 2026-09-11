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Gazze’de toplam şehit sayısı 73 bin 670’e yükseldi

11 Eylül 2026 - 09:39
News ID: 1864213
Gazze’de toplam şehit sayısı 73 bin 670’e yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılara ilişkin son verileri açıkladı. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü Gazze’de son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana 1.359 kişi öldü, 4.571 kişi yaralandı, 831 kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı. Toplam can kaybı 73.670’e, yaralı sayısı 174.682’ye yükseldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze’de son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 1.359 kişinin yaşamını yitirdiği, 4.571 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 831 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73.670’e, yaralı sayısının 174.682’ye yükseldiği bildirildi.

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