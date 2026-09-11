Gazze’de toplam şehit sayısı 73 bin 670’e yükseldi

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılara ilişkin son verileri açıkladı. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü Gazze’de son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana 1.359 kişi öldü, 4.571 kişi yaralandı, 831 kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı. Toplam can kaybı 73.670’e, yaralı sayısı 174.682’ye yükseldi.