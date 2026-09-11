Ensarullah: Kızıldeniz ve Babülmendep deniz yolları güvenli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen müzakere heyeti başkanı ve Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Kızıldeniz ve Babü’l-Mendeb Boğazı’ndaki deniz ticaret yollarının güvenli olduğunu ve Yemen silahlı kuvvetlerinin operasyonlarının saldırılar durana ve abluka tamamen kaldırılana kadar devam edeceğini söyledi.

Abdüsselam, Yemen’in komşu ülkelere veya dünyanın başka bölgelerine yönelik hiçbir emeli olmadığını belirterek, Kızıldeniz ve Babü’l-Mendeb’deki deniz ticaret yollarının Yemen tarafından tam güvenlik içinde tutulduğunu ve herhangi bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Yemen silahlı kuvvetlerinin mevcut operasyonlarının daha önce açıklandığı gibi hedefli ve savunma çerçevesinde olduğunu ekleyen Abdüsselam, bunların Suudi Arabistan’ın saldırıları tamamen durana ve Yemen’e yönelik abluka kaldırılana kadar süreceğini vurguladı.

Bu arada Sanaa hükümeti, kurtarılan bölgelerde af kararnamesinin uygulanmaya başladığını duyurdu. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Maşat, batı kıyısındaki bölgelerin durumunun istikrara kavuştuğunu ve çıkarılan af kararnamesinin uygulandığını söyledi.

Mehr Haber Ajansı’nın El Meyadin’den aktardığına göre, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi, Suudi Arabistan’a bağlı paralı askerlerin püskürtülmesinin ardından ülkenin batı kıyı bölgelerinde çatışmaların durduğunu bildirdi ve Yemen’in Kızıldeniz’de denizcilik güvenliğine bağlılığını vurguladı.

Konsey yaptığı açıklamada, batı kıyı şeridinde Suudi düşmana bağlı güçlerin toplanmalarının yok edilip püskürtülmesinin ardından askeri çatışmaların sona erdiğini duyurdu. Konsey ayrıca Yemen’in Kızıldeniz’deki denizcilikle ilgili tüm uluslararası yükümlülüklerine bağlı olduğunu teyit etti.

Arap medyası daha önce Yemen’in Kızıldeniz’deki stratejik Zukar ve Büyük-Küçük Haniş adaları üzerinde kontrol sağladığını bildirmişti.

Ayrıca haber kaynaklarına göre, Ensarullah savaşçıları ve Yemen silahlı kuvvetleri, Suudi destekli paralı askerlere karşı geniş ilerleyişlerini sürdürerek, hayati Babü’l-Mendeb Boğazı’na bakan stratejik “El-Amri” askeri üssü üzerinde tam kontrol sağladı.