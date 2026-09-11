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Petrol fiyatları en yüksek seviyeye çıktı

11 Eylül 2026 - 09:43
News ID: 1864215
Petrol fiyatları en yüksek seviyeye çıktı

Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla yükselişini sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı mayıs ayından bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma aramadığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı mayıstan bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı. Emtia uzmanları, İran'la yaşanan çıkmazın uzaması halinde Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da akaryakıt fiyatları 2 euro seviyesini aştı. ABD'de ise ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 4.27 dolara ulaştı.

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