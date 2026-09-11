Petrol fiyatları en yüksek seviyeye çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma aramadığını açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı mayıstan bu yana ilk kez 107 doların üzerine çıktı. Emtia uzmanları, İran'la yaşanan çıkmazın uzaması halinde Brent petrolün varil fiyatının 150 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da akaryakıt fiyatları 2 euro seviyesini aştı. ABD'de ise ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 4.27 dolara ulaştı.