Siyonist İsrail güçleri Suriye'de evlere baskın düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail rejimi askerleri, Suriye’deki saldırgan eylemlerini sürdürerek Şam çevresi ve Dera’nın batı kırsalındaki bazı bölgeleri top ateşine tuttu.

Suriyeli kaynaklar, İsrail rejimi askerlerinin Dera’nın batı kırsalındaki Ma‘riye beldesinde vatandaşların evlerine ateş açtığını bildirdi.

Kaynaklara göre işgalci askerler, Şam’ın batı kırsalındaki Beyt Cenn çiftliği çevresini de ağır topçu ateşiyle bombaladı.

Suriye medyası daha önce de Siyonist askerlerin, Şam’ın batı kırsalındaki Beyt Cenn beldesinin batısında yer alan tarım arazilerini topçu ateşiyle hedef aldığını duyurmuştu.

Filistin Enformasyon Merkezi de bu sabah, Siyonist askerlerin saldırı ve baskınlarını sürdürerek birkaç askeri araçla Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin güneyinde bulunan Refid beldesine girdiğini bildirdi.

Siyonist askerler, Refid beldesinde vatandaşların birçok konutuna baskın düzenleyip evleri aradı ve iki kişiyi gözaltına aldı.