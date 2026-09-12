Müslümanın Mazlumların Çığlığı Karşısındaki Sorumluluğu

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Nisa Suresi’nin 75. ayeti, zalimlerin tahakkümü altında ezilen mazlum erkek, kadın ve çocukların çektiği acılar karşısında müminleri azarlayan bir tonda sorumlu tutmakta ve onların yardım çağrısına karşı kayıtsız kalmayı dini mantıkla bağdaştırmamaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimizden (s.a.a) nakledilen bir hadiste de şöyle buyurulmaktadır: “Kim bir kimsenin ‘Ey Müslümanlar!’ diye yardım istediğini duyar da ona cevap vermezse, o kişi Müslüman değildir.”