Yemen: Batı kıyısında 6 bölge kurtarıldı, 9 Suudi savaş uçağı düşürüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: emen silahlı kuvvetlerinin ülkenin batı kıyısındaki farklı cephelerde ilerleyişi sürüyor. Zükar ile Büyük Haniş ve Küçük Haniş adalarının kurtarılmasıyla Bab el-Mendeb Boğazı neredeyse tamamen Ensarullah savaşçılarının kontrolüne geçti.

El-Meyadin televizyonunun Sana muhabiri, Yemen silahlı kuvvetlerinin batı kıyısındaki ilerleyişini sürdürerek Bab el-Mendeb çevresindeki Büyük Haniş ve Küçük Haniş adalarına ulaştığını bildirdi.

Medya kaynaklarına göre Yemen güçleri, çatışmaların sona ermesinin ardından Zükar Adası’nın tam kontrolünü ele geçirdi ve 1.500’den fazla Suudi paralı askeri esir aldı.

Yemen güçlerinin Bab el-Mendeb’deki bu adaları kontrol altına almasıyla, dünya enerjisinin yüzde 10’unun geçtiği stratejik su yolu üzerinde Ensarullah’ın kontrolü tamamlandı.

Arap medyası da Ensarullah savaşçıları ile Yemen silahlı kuvvetlerinin Bab el-Mendeb Boğazı’ndaki varlığına ilişkin görüntüler yayımladı.

Yahya Seri: Hudeyde ve Taiz’de 6 bölge kurtarıldı, 9 Suudi savaş uçağı düşürüldü

Yemen silahlı kuvvetleri sözcüsü Tuğgeneral Yahya Sari, görüntülü açıklamasında güçlerin Yemen’in batı kıyısı cephelerindeki ilerleyişine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yemen halkının ve özgür aşiretlerin geniş katılımıyla 3 Eylül’de ‘Allah’ın kudreti ve cezalandırması daha şiddetlidir’ adlı operasyonu başlattık. Bu geniş ve özel operasyon, Suudi güçlerinin batı kıyısındaki bazı bölgelerdeki yığınaklarını püskürtmek için birçok hattan yürütüldü.”

Yahya Sari şöyle devam etti:

“Suudi paralı askerleri sivillere karşı en korkunç suçları işledi ve Yemen coğrafyasını Suudi Arabistan’ın işgali ve kontrolü altına almaya çalıştı. Bu operasyon, Suudi düşmanın geniş hava korumasına rağmen başarıyla tamamlandı; düşman operasyonun seyrini etkileyemedi.”

Sari, operasyonun şu sonuçları doğurduğunu belirtti:

Suudi düşmanın paralı askerleri, Taiz ve Hudeyde illerindeki 6 ilçeden, 5.400 kilometrekareyi aşan bir alandan püskürtüldü. Bu bölgeler artık güvenli ve istikrarlıdır. Suudi düşmanın paralı güçlerinin toplam 38 tugaydan oluşan 7 askeri tümeni hedef alındı. Operasyon sonucunda batı kıyısında yüzlerce paralı asker öldürüldü, esir alındı veya yaralandı. Yıllardır Suudi düşmanın paralı askerlerinin elinde bulunan değerli esirlerimizden bir kısmı serbest bırakıldı. Suudi savaş uçaklarına karşı 32 savunma operasyonu gerçekleştirdik ve 9 uçak düşürdük.

Yemen silahlı kuvvetleri sözcüsü, “Büyük mücahit ordumuzu, Allah yolunda ve halkımızı ve ülkemizi savunma yolundaki büyük fedakârlıklarından dolayı selamlıyoruz. Sevgili halkımıza ve özgür Yemen aşiretlerine, özgürlük ve bağımsızlık savaşında silahlı kuvvetlere verdikleri destekten dolayı saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yahya Sari ayrıca şunları kaydetti:

“Deniz ticareti tüm şirketler için güvenlidir; daha önce geçişi yasaklanan Suudi gemileri hariç. ‘Kuşatmaya karşı kuşatma’ denklemini sağlamlaştırmaya, Suudi düşmanın yığınaklarını hedef almaya ve ‘tırmandırmaya karşı tırmandırma’ politikasını sürdürmeye devam edeceğiz; ta ki saldırganlık duruncaya ve halkımıza yönelik kuşatma kaldırılıncaya kadar.”

Ensarullah’tan Suudi Arabistan’a uyarı: “Tırmandırmaya karşı tırmandırma”

Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Hizam el-Esed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “tırmandırmaya karşı tırmandırma” denklemi çerçevesinde Suudi düşmanın El-Muha, Zübâb, Mayun ve Yemen’in diğer bölgelerindeki altyapı, havalimanı veya limanlara yönelik her saldırısına misliyle karşılık verileceğini belirtti.

Saha gelişmeleri

Reuters, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine bağlı iki kaynağa dayanarak, Suudi destekli güçlerin Bab el-Mendeb Boğazı’ndaki Perim Adası’ndan çekildiğini bildirdi.

Yerel bir yetkili de Yemen silahlı kuvvetlerinin Mayun Adası’nın kontrolünü ele geçirdiğini ve Bab el-Mendeb Boğazı’nın ele geçirilmesini tamamladığını açıkladı.

Reuters, bilgili kaynaklara dayanarak Yemen silahlı kuvvetlerinin Bab el-Mendeb Boğazı’ndaki sahil kasabası Zübâb’a ulaştığını duyurdu.

El-Meyadin muhabiri, tamamen Yemen ordusunun kontrolünde olan El-Muha’da durumun normale döndüğünü ve devlet kurumlarının faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi.

El-İtticah televizyonu muhabiri, Yemen silahlı kuvvetlerinin önümüzdeki saatlerde Suudi düşmanın paralı askerlerinden alınan esirleri ve silahlarını Sana’ya nakledeceğini aktardı.

Naya haber kanalı, Yemen silahlı kuvvetlerinin El-Muha’daki Zeyd es-Sekine kentindeki varlığına ilişkin görüntüler yayımladı.

El-Muha Limanı ve Uluslararası Havalimanı’nın Yemen silahlı kuvvetlerince kontrol altına alınmasının ardından bu bölgelerden görüntüler de paylaşıldı.

Öte yandan Arap kaynakları, Suudi savaş uçaklarının Taiz ilindeki El-Muha Havalimanı’nı ve Yemen’in batı kıyısını iki kez bombaladığını bildirdi. Uluslararası Göç Örgütü, güneybatı Yemen’de son çatışmalar sırasında en az 46 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

UniNews haber ajansı da bazı Yemen medyasına dayanarak Yemen silahlı kuvvetlerinin Lahic ili kıyısındaki Ras el-Ara bölgesinde Suudi Arabistan’a bağlı paralı askerlerin mevzilerine balistik füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Suudi paralı askerlerine ait bir askeri konvoyun batı kıyısında Yemen silahlı kuvvetlerince imha edilmesine ilişkin görüntüler de yayımlandı.