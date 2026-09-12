İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ekonomik güvenlik, ulusal ve bölgesel güvenlikten ayrı değil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan’da düzenlenen BRICS Liderler Ekonomik Forumu’nda konuştu. Hindistan’ın ev sahipliği için teşekkür eden Pezeşkiyan, “BRICS üyeleri arasında yer almamız bizim için cesaret ve gurur kaynağıdır” dedi.

Pezeşkiyan, tedarik zincirlerindeki aksamaların ve ekonomik araçların siyasi baskı amacıyla giderek daha fazla kullanılmasının, ülkelerin ekonomik faaliyet ortamını daha karmaşık hale getirdiğini belirterek, “Bu sorunlara BRICS’in yanıtı ne olacak?” diye sordu.

“BRICS’in gerçek gücünün yalnızca üyelerin ekonomik büyüklüğüyle sınırlı olmadığına inanıyoruz. Bu kapasiteler ortak ticaret, yatırım ve finansman ağına dönüştüğünde daha belirgin hale gelir; yani potansiyel iş birliğinden operasyonel iş birliğine geçiş.”

İran İslam Cumhuriyeti’nin, ticaret ortaklarının, finansmanın ve ödeme yollarının çeşitlendirilmesi olmadan ekonomik dayanıklılığın mümkün olmadığına inandığını belirten Pezeşkiyan, İran’ın son yıllarda geniş yaptırımlarla karşılaştığını, ancak son aylarda bu baskıların ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırganlığıyla çok zor ve tehlikeli bir aşamaya girdiğini söyledi.

“Bu saldırganlık, insani ve maddi zararların yanı sıra önemli bir gerçeği yeniden ortaya koydu: Ekonomik güvenlik, ulusal ve bölgesel güvenlikten ayrı değildir. Bir ülkenin ticareti, enerjisi, altyapısı veya mali sistemi siyasi-askeri baskı altına girdiğinde, etkileri o ülkenin sınırlarını aşar; bölgesel istikrarı ve hatta küresel ekonomiyi etkiler.”

“Bu nedenle BRICS, kendi üyelerinin ve Küresel Güney’in ekonomileri için dayanıklı faaliyetler oluşturarak, hiçbir ülkenin bir mali veya teknolojik aracı tekeline alarak bir başkasının meşru ticaretini bozamayacağı bir alan yaratmalıdır.”

“BRICS içi ticareti artırmak için dağınık iş birliğinden ticari altyapı entegrasyonuna geçilmeli”

Pezeşkiyan, BRICS içi ticareti artırmak için dağınık iş birliğinden ticari altyapıların aşamalı entegrasyonuna geçilmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda dijitalleşme, gümrük süreçlerinin entegrasyonu, ticaretin kolaylaştırılması, düzenleyici ve idari engellerin azaltılması, pazarların geliştirilmesi ve özel sektörün ortak yatırımlarının kolaylaştırılması gibi adımların önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca standardizasyon alanında iş birliğinin güçlendirilmesini öneren Pezeşkiyan, böylece BRICS’in hammadde değişim pazarından ortak değer zincirleri ve sanayi üretimi ağına dönüşebileceğini ifade etti.

“Gıda ve enerji güvenliği ekonomik güvenliğin iki temel sütunu”

Pezeşkiyan, gıda ve enerji güvenliğinin ekonomik güvenliğin iki temel sütunu olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti’nin muazzam enerji rezervleri ve ayrıcalıklı coğrafi konumuyla BRICS’te enerji, gıda ve ulaşım tedarik zincirlerinde stratejik ortak rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Üyeler arası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının geliştirilmesinin en önemli adımlardan biri olduğunu belirten Pezeşkiyan, bu adımın döviz riskini yönetmek için gerekli araçların oluşturulmasıyla birlikte atılması gerektiğini kaydetti. Mevcut mali sistemin sınırlı sayıda para birimine odaklanması nedeniyle siyasi şoklara karşı kırılgan olduğunu ifade etti.

Ticari iş birliğini gerçek yatırıma dönüştürmek için Yeni Kalkınma Bankası’nın; özel kredi hatları, yerel para birimleriyle finansman ve özel sermayeyi çekmeye yönelik garanti araçlarıyla üye ülkelerin altyapı ve enerji finansmanının ana motoru haline gelmesi gerektiğini söyledi.

“10 milyar dolar başlangıç sermayeli ortak BRICS reasürans şirketi önerisi”

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin bir diğer somut önerisinin, büyük altyapı ve enerji projelerinin risklerini karşılamak ve özel sektörün güvenini artırmak için 10 milyar dolar başlangıç sermayeli ortak bir BRICS reasürans şirketi kurulması olduğunu açıkladı.

Yapay zekânın girişiyle küresel ekonomide köklü bir dönüşüm yaşandığını belirten Pezeşkiyan, BRICS’in yalnızca teknoloji tüketicisi olmaması gerektiğini; bilgi üretiminde ve dijital ekonomi standartlarının şekillendirilmesinde de rol oynaması gerektiğini söyledi. Bunun yanında kritik altyapının siber güvenliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BRICS Ticaret Konseyi’nin bir diyalog platformu olduğunu, ancak ekonomik iş birliğinin yürütme motoruna dönüşmesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, uzman çalışma gruplarının BRICS içi ticaretin büyüme oranı, ticaret hacminde ulusal para birimlerinin payı ve çekilen özel yatırım hacmi gibi belirli göstergelerle somut ve ölçülebilir projeler tanımlaması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti, ayrıcalıklı coğrafi konumu ve enerji kaynaklarıyla ekonomik bağlantının önemli halkalarından biri olmaya hazırdır. BRICS’in küresel ekonomide gerçek bir güç haline gelmesi, iş birliğimizin sözleşmelerde, fabrikalarda, limanlarda ve üye ülke halklarının ekonomik yaşamında görülmesiyle mümkün olacaktır” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm BRICS üyeleriyle daha açık, daha dayanıklı ve daha adil bir ekonomi inşa etmek için çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.