Yemen'den uluslararası mesaj: "Kuşatmaya karşı kuşatma" dönemi devam edecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah’ın üst düzey yetkililerinden Hizam el-Esed, Suudi Arabistan’ın son tehditlerine tepki olarak, “tırmandırmaya karşı tırmandırma” denklemi çerçevesinde, El-Muha, Zubab, Mayun Adası ve Yemen’in diğer bölgelerindeki altyapı, havalimanı veya limanların Suudi saldırgan rejimi tarafından hedef alınması halinde benzer bir tepki ve karşılıklı yanıtla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

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Bu uyarı, Yemen silahlı kuvvetlerinin son günlerde batı kıyısında geniş kazanımlar elde ederek El-Muha ve Zubab dahil stratejik kent ve limanların kontrolünü ele geçirmesinin ve Mayun Adası’na girerek hayati Bab el-Mendeb Boğazı üzerindeki hakimiyetini tamamlamasının ardından yapıldı.

Bu ilerlemelere karşılık Suudi Arabistan savaş uçakları, Yemen güçlerinin Taiz, Hudeyde, El-Cevf ve Marib illerindeki mevzilerine ve El-Muha Havalimanı’na geniş çaplı hava saldırıları düzenledi.

Ensarullah, “tırmandırmaya karşı tırmandırma” denklemini ilan ederek bu saldırıların yanıtsız kalmayacağını ve Suudi tarafın altyapısının da hedef menzilinde olacağını bildirdi.