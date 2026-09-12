  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Yemen'den uluslararası mesaj: "Kuşatmaya karşı kuşatma" dönemi devam edecek

12 Eylül 2026 - 17:56
News ID: 1864683
Yemen'den uluslararası mesaj: "Kuşatmaya karşı kuşatma" dönemi devam edecek

Ensarullah üst düzey yetkilisi Hizam el-Esed, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki altyapı, havalimanı veya limanlara yönelik saldırılarının “tırmandırmaya karşı tırmandırma” denklemi çerçevesinde misliyle karşılık bulacağı uyarısında bulundu. Uyarı, Yemen silahlı kuvvetlerinin batı kıyısında El-Muha ve Zubab ile Mayun Adası’nı ele geçirerek Bab el-Mendeb üzerindeki kontrolünü tamamlamasının ardından geldi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah’ın üst düzey yetkililerinden Hizam el-Esed, Suudi Arabistan’ın son tehditlerine tepki olarak, “tırmandırmaya karşı tırmandırma” denklemi çerçevesinde, El-Muha, Zubab, Mayun Adası ve Yemen’in diğer bölgelerindeki altyapı, havalimanı veya limanların Suudi saldırgan rejimi tarafından hedef alınması halinde benzer bir tepki ve karşılıklı yanıtla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

İlgili haber: Yemen ordusunun Lahic’te Suudi paralı askerlerinin mevzilerine füze saldırısı

Bu uyarı, Yemen silahlı kuvvetlerinin son günlerde batı kıyısında geniş kazanımlar elde ederek El-Muha ve Zubab dahil stratejik kent ve limanların kontrolünü ele geçirmesinin ve Mayun Adası’na girerek hayati Bab el-Mendeb Boğazı üzerindeki hakimiyetini tamamlamasının ardından yapıldı.

Bu ilerlemelere karşılık Suudi Arabistan savaş uçakları, Yemen güçlerinin Taiz, Hudeyde, El-Cevf ve Marib illerindeki mevzilerine ve El-Muha Havalimanı’na geniş çaplı hava saldırıları düzenledi.

Ensarullah, “tırmandırmaya karşı tırmandırma” denklemini ilan ederek bu saldırıların yanıtsız kalmayacağını ve Suudi tarafın altyapısının da hedef menzilinde olacağını bildirdi.

 

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha