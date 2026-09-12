Putin: BRICS ülkeleri küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısını sağladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS İş Forumu'nda konuştu. Küresel ekonomi ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Putin, önde gelen Euro Bölgesi ekonomilerinde sanayi üretiminin gerilediğine dikkati çekerek, yaptırım uygulayan ülkelerin ekonomik daralmayla yüzleştiğini vurguladı.

Küresel ekonomik dengelerdeki değişime işaret eden Putin, BRICS ülkelerinin küresel ekonomideki büyümenin neredeyse yarısını tek başına sağladığını ifade etti. Putin, Rusya’nın güvenilir ve öngörülebilir ortaklarla ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğinin de altını çizdi.

Batılı rakiplerin eski ekonomik liderliklerini yeniden kazanmayı hedeflediğini belirten Putin, "Batı, ekonomik liderliğini sürdürme çabasıyla tesisleri ve boru hatlarını doğrudan imha etme yöntemlerini bile devreye sokuyor. Bu rekabet mücadelesi, devlet düzeyinde giderek daha hoş olmayan biçimler alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya yönelik kısıtlamaların tarihi boyutlara ulaştığına da değinen Putin, ülkesine karşı 30 binden fazla yaptırım getirildiğini ve bu rakamın dünyadaki diğer tüm ülkelere uygulanan yaptırımların toplamının iki katından fazla olduğunu belirtti.

Rus lider ayrıca, Rusya'nın dünyada enerji ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.