Sana’dan Kızıldeniz Açıklaması: Seyrüsefer Güvenliği Mesajı ABD Ve İsrail Gemilerini Kapsamıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sana hükümetinin Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin seyrüsefer güvenliği açıklamaları, ABD ve İsrail ile bağlantılı gemiler açısından herhangi bir muafiyet ya da güvenlik garantisi anlamı taşımıyor.

Sana makamları uluslararası ticari seyrüseferin korunacağını vurgulasa da alınan resmi kararlar ve Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin sahada sürdürdüğü askeri operasyonlar, hedeflenen ülkeler listesinin geçerliliğini koruduğunu gösteriyor. Yapılan değerlendirmelerde, seyrüsefer serbestisine dair genel ifadelerin Batı ve İsrail donanmalarına ya da bu ülkelerle bağlantılı ticari gemilere yönelik kısıtlamaları kaldırmadığı belirtiliyor.

Askeri kaynaklar, Gazze’ye yönelik saldırılar ve Filistin halkına uygulanan abluka devam ettiği sürece İsrail bağlantılı gemiler ile bunlara destek veren ABD unsurlarının hedef alınmaya devam edeceğini bildiriyor.

Son dönemde Babülmendep çevresindeki stratejik noktalarda artan askeri hareketlilik ve deniz devriyeleri, Sana hükümetinin Kızıldeniz’deki denetimini sıkılaştırdığını ve seyrüsefer güvenliği muafiyetlerini kendi tanımladığı kriterler çerçevesinde uyguladığını ortaya koyuyor.