Yemen Güçleri Taiz’in Batı İkmal Hattına Yönelik Stratejik İlerleme Başlattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen güçleri, Taiz vilayetinde hükümet güçlerinin ana ikmal yollarını hedef alan yeni bir askeri operasyon başlattı. Harekat kapsamında birlikler, Taiz’i güneydeki geçici başkent Aden’e bağlayan batı ikmal hattına hakim stratejik tepeleri ele geçirmek üzere ilerleyişe geçti.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, dağlık ve engebeli arazideki kritik yükseltilerin kontrol altına alınması, kentin batı girişini tamamen ateş kontrolü altına alma potansiyeli taşıyor. Bu durum, uzun süredir kısmi abluka altında bulunan Taiz kent merkezinin dış dünyayla olan son lojistik koridorlarından birinin daha kesilmesi riskini doğuruyor.

Sahadaki askeri hareketlilik, Yemen güçlerinin batı sahil şeridi ve Babülmendep hattındaki ilerleyişiyle eş zamanlı olarak gelişti. Stratejik tepelerin ele geçirilmesi halinde yalnızca Taiz üzerindeki kuşatmanın sıkılaşmayacağı, aynı zamanda güneydeki Lahic ve Aden vilayetlerine giden yollar üzerinde de doğrudan baskı kurulacağı ifade ediliyor.

Karşı taraftaki askeri unsurlar ise ikmal hatlarını korumak ve ilerleyişi durdurmak amacıyla bölgede savunma hatları oluştururken, şiddetli çatışmaların kritik kavşak noktalarında yoğunlaştığı bildiriliyor.