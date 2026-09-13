Kanada’dan Brüksel’e Tarihi Çıkarma: Mark Carney AB İle Stratejik Ortaklık Başlattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile tırmanan gümrük vergisi gerilimleri ve tıkanan ikili ticaret görüşmelerinin ardından Ottawa’nın rotasını Avrupa Birliği’ne (AB) çevirdi.

Washington yönetiminin Kanada ürünlerine yönelik geniş kapsamlı gümrük tarifelerini yürürlüğe koyması ve müzakerelerin askıya alınması, Kanada hükümetini geleneksel ekonomik bağımlılığı azaltma arayışına itti. Bu kapsamda Başbakan Carney, Brüksel ve üye ülke liderleriyle yürüttüğü temaslarda ticaret, kritik maden tedariki, savunma sanayisi ve enerji alanlarında benzeri görülmemiş derinlikte bir stratejik ittifak kurmayı hedefliyor.

Ottawa yönetimi, Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) gibi kritik savunma mekanizmalarına katılım sağlayarak Avrupalı ortaklarla askeri ve siber iş birliğini genişletirken; Kanada’nın zengin kritik mineral rezervlerini AB sanayisinin tedarik güvenliğiyle entegre etmeyi planlıyor.

Kanada ve AB liderlerinin sonbaharda düzenlenecek ikili zirve öncesinde ticaret hacmini genişletecek ve karşılıklı pazara erişimi kolaylaştıracak yeni bir kapsamlı mutabakat paketi üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu adım, Ottawa’nın tek taraflı ekonomik baskılara karşı uluslararası ticaretini çeşitlendirme stratejisinin en kritik hamlesi olarak nitelendiriliyor.