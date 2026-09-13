Putin’den Batı’ya Asker Uyarısı: Avrupa’yla Çatışma Aramıyoruz Ancak Asker Göndermek Savaş Demektir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ile ilişkiler ve Ukrayna krizinin gidişatına dair açıklamalarda bulundu. Moskova yönetiminin Avrupa ülkeleriyle askeri bir çatışma içerisine girme niyeti taşımadığını belirten Putin, buna karşın Batı başkentlerinden gelen müdahale sinyallerine sert tepki gösterdi.

Putin, Avrupa ülkelerinin resmi ya da gayriresmi yollarla Ukrayna’ya muharip asker konuşlandırmasının kırmızı çizgiyi aşacağını ifade etti. Bu tür bir hamlenin çatışmanın niteliğini tamamen değiştireceğine dikkat çeken Rus lider, sahada Batılı birliklerin varlığının ilgili ülkelerin Rusya ile doğrudan bir savaşın tarafı haline gelmesi anlamına geleceğini kaydetti.

Moskova’nın kendi güvenlik çıkarlarını koruma kararlılığını yineleyen Putin, Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı derin askeri desteğin krizi bölgesel sınırların ötesine taşıma riski barındırdığını belirtti.

Rusya lideri, gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması çağrısında bulunurken, çatışma alanına doğrudan müdahale senaryolarına karşı ordunun her türlü tedbiri alacak kapasite ve hazırlıkta olduğunu vurguladı.