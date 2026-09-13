İsrail Ordusundan Kuneytra Kırsalına Zırhlı İlerleme: Güney Suriye’de İhlaller Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Suriye’nin güney kesiminde yer alan Kuneytra vilayetinin kırsal bölgelerine yönelik kara operasyonlarını ve askeri varlığını genişletmeyi sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, tanklar ve çok sayıda zırhlı askeri araçtan oluşan İsrail birliği, Kuneytra kırsalındaki kritik tepeler ve tarım arazileri istikametinde ilerleyiş kaydetti. Askeri unsurların bölgede arama tarama faaliyetleri yürüttüğü ve belirli noktalarda geçici mevzilenmeler kurduğu bildirildi.

Suriye’nin güney sınır hattında 1974 Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenen tampon bölge sınırlarını aşan bu tür kara intikalleri, son dönemde insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla da destekleniyor. İsrail ordusunun bölgedeki hakim tepeleri kontrol altında tutarak gözetleme ve istihbarat kapasitesini derinleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Şam yönetimi ve yerel yetkililer, İsrail’in Kuneytra ve çevresindeki askeri adımlarını Suriye’nin egemenliğine ve uluslararası hukuka yönelik açık bir ihlal olarak nitelendirirken, sahadaki zırhlı hareketliliğin bölgedeki gerilimi tırmandırdığı vurgulanıyor.