Gazze’de Sağlık Sisteminde Kritik Eşik: Yakıt Krizleri Hizmetleri Durdurma Noktasında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki hastanelerde jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın tükenmesi, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler ve yenidoğan kuvözleri gibi hayati bölümlerin faaliyetlerini doğrudan tehdit ediyor. Sağlık yetkilileri, uzun süredir devam eden kısıtlamaların yarattığı yıkımın üzerine eklenen yakıt krizinin, tedavi edilebilir durumdaki hastaların dahi hayatını kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Bölgedeki sağlık tesislerine ulaşan enerji desteğinin kesilmesi, sadece acil servisleri değil, diyaliz ve kronik hastalık ünitelerini de etkiliyor. Mevcut yakıt stoklarının tamamen tükendiğini ifade eden hastane yönetimleri, uluslararası kuruluşlara ve insani yardım gruplarına, sağlık sisteminin tamamen çökmesini önlemek için acil yakıt ikmali yapılması çağrısında bulunuyor.

Temel ilaç ve tıbbi malzeme girişindeki zorluklarla birleşen yakıt krizi, bölgedeki insani felaketi derinleştiriyor. Binlerce yaralı ve kronik hastanın tedaviye erişim hakkı, enerji yoksunluğu nedeniyle ciddi bir risk altında bulunmaya devam ediyor.