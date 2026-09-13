Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde yaşanan sivil kayıplar ve insani felaket, ABD kamuoyunun Orta Doğu krizine bakışında köklü bir kırılmaya yol açtı. Bağımsız kamuoyu araştırmalarına göre, Amerikalılar arasında Filistinlilere duyulan sempati, son çeyrek asırlık süreçte ilk defa İsrail’e verilen desteği geride bıraktı.
ABD Kamuoyunda Tarihi Kırılma: Filistinlilere Duyulan Sempati 2001’den Bu Yana İlk Kez İsrail’i Geride Bıraktı
13 Eylül 2026 - 17:42
News ID: 1865079
Gazze’deki yıkıcı savaşın ardından ABD kamuoyunda İsrail’e yönelik geleneksel destek hızla erirken, Amerikan halkının Filistinlilere duyduğu sempati 2001 yılından bu yana ilk kez İsraillilerin önüne geçti.
yorumunuz