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ABD Kamuoyunda Tarihi Kırılma: Filistinlilere Duyulan Sempati 2001’den Bu Yana İlk Kez İsrail’i Geride Bıraktı

13 Eylül 2026 - 17:42
News ID: 1865079
ABD Kamuoyunda Tarihi Kırılma: Filistinlilere Duyulan Sempati 2001’den Bu Yana İlk Kez İsrail’i Geride Bıraktı

Gazze’deki yıkıcı savaşın ardından ABD kamuoyunda İsrail’e yönelik geleneksel destek hızla erirken, Amerikan halkının Filistinlilere duyduğu sempati 2001 yılından bu yana ilk kez İsraillilerin önüne geçti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde yaşanan sivil kayıplar ve insani felaket, ABD kamuoyunun Orta Doğu krizine bakışında köklü bir kırılmaya yol açtı. Bağımsız kamuoyu araştırmalarına göre, Amerikalılar arasında Filistinlilere duyulan sempati, son çeyrek asırlık süreçte ilk defa İsrail’e verilen desteği geride bıraktı.

Araştırma verileri, uzun yıllar boyunca İsrail lehine çift haneli farklarla seyreden kamuoyu dengesinin tersine döndüğünü gösteriyor. Bu tarihi değişimde özellikle bağımsız seçmenlerin tercihlerindeki keskin yön değişimi ile genç nüfusun (18-34 yaş grubu) Filistin davasına verdiği güçlü desteğin belirleyici rol oynadığı kaydediliyor. Demokrat seçmen tabanında Filistinlilere yönelik sempati açık ara önde seyrederken, Cumhuriyetçi tabanda dahi İsrail’e verilen geleneksel destekte belirgin bir aşınma yaşandığı görülüyor.

İsrail yönetiminin Gazze’deki askeri operasyonları ve Filistinli sivillerin maruz kaldığı ağır koşullar, ABD toplumunda bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dönük desteğin de tarihi zirvelere ulaşmasına neden oldu.

Washington’daki karar alıcılar üzerindeki toplumsal baskının derinleştiğine işaret eden uzmanlar, kamuoyu algısındaki bu dönüşümün ABD’nin geleneksel Orta Doğu politikasında uzun vadeli ve geri döndürülmesi güç sonuçlar doğurabileceğini değerlendiriyor.

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