ABD Kamuoyunda Tarihi Kırılma: Filistinlilere Duyulan Sempati 2001’den Bu Yana İlk Kez İsrail’i Geride Bıraktı

Araştırma verileri, uzun yıllar boyunca İsrail lehine çift haneli farklarla seyreden kamuoyu dengesinin tersine döndüğünü gösteriyor. Bu tarihi değişimde özellikle bağımsız seçmenlerin tercihlerindeki keskin yön değişimi ile genç nüfusun (18-34 yaş grubu) Filistin davasına verdiği güçlü desteğin belirleyici rol oynadığı kaydediliyor. Demokrat seçmen tabanında Filistinlilere yönelik sempati açık ara önde seyrederken, Cumhuriyetçi tabanda dahi İsrail’e verilen geleneksel destekte belirgin bir aşınma yaşandığı görülüyor.

İsrail yönetiminin Gazze’deki askeri operasyonları ve Filistinli sivillerin maruz kaldığı ağır koşullar, ABD toplumunda bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dönük desteğin de tarihi zirvelere ulaşmasına neden oldu.

Washington’daki karar alıcılar üzerindeki toplumsal baskının derinleştiğine işaret eden uzmanlar, kamuoyu algısındaki bu dönüşümün ABD’nin geleneksel Orta Doğu politikasında uzun vadeli ve geri döndürülmesi güç sonuçlar doğurabileceğini değerlendiriyor.