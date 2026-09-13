İsrail’in Savunma Diplomasi Hamlesi: Yunanistan, BAE Ve Hindistan İle Yeni İttifak Arayışı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki askeri operasyonlar ve bölgesel tırmanma sonrasında uluslararası toplumda artan baskı ve izolasyonla karşı karşıya kalan İsrail, dış politikada savunma sanayisi ve güvenlik ortaklıklarını merkezine alan bir strateji izliyor.

Bu kapsamda Tel Aviv; Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de askeri tatbikatlar ve radar/savunma teknolojileri üzerinden iş birliğini güçlendirirken, BAE ile İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde askeri-teknolojik entegrasyonunu sürdürüyor. Öte yandan Hint-Pasifik bölgesinin kritik aktörü Hindistan ile yürütülen füze sistemleri, insansız hava araçları ve ortak üretim projeleri, İsrail’in asimetrik diplomatik bağlarını korumasını sağlıyor.

Uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin askeri teknoloji ihracatı ve ortak güvenlik projelerini diplomasi kapılarını açık tutmak için bir araç olarak kullandığını belirtiyor. Söz konusu savunma ortaklıkları, İsrail’in Batı ülkelerinde yaşanan kamuoyu ve siyasi baskılara karşı diplomatik manevra alanını genişletmeyi hedefliyor.

Bölgesel denklemde bu üç ülkeyle kurulan ilişkiler, Doğu Akdeniz’den Basra Körfezi’ne ve Güney Asya’ya uzanan stratejik bir güvenlik koridoru arayışı olarak değerlendirilirken, Tel Aviv’in uluslararası meşruiyet zeminini bu savunma bağları üzerinden korumaya çalıştığı ifade ediliyor.