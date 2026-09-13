İran Savaşı’nın Ekonomi Faturası: Dizel Fiyatlarında Rekor Artış Trump’ın Seçmen Tabanını Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Newsweek tarafından yayınlanan son analiz, Washington’un Tahran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların ABD iç ekonomisindeki yansımalarının beklenenden çok daha ağır olduğunu ortaya koydu. Enerji piyasalarındaki arz daralması ve süregelen jeopolitik belirsizlik, dizel yakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

Haberde, özellikle lojistik, tarım ve ağır sanayi sektörlerinin ana yakıtı olan dizel fiyatlarındaki bu kontrolsüz artışın, Trump yönetiminin “hayat pahalılığını düşürme” vaadiyle sandığa giden seçmen kitleleri üzerinde ciddi bir hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekildi. Trump’ın en güçlü destekçi havuzunu oluşturan kırsal bölgeler ve sanayi kuşaklarındaki seçmenlerin, artan akaryakıt ve nakliye maliyetleri nedeniyle ekonomik olarak diğer kesimlerden daha sert bir darbe aldığı belirtiliyor.

Söz konusu rapor, enerji maliyetlerindeki bu sıçramanın, Başkan Trump’ın seçmen tabanındaki güvenini aşındırma potansiyeline sahip olduğunu ve orta vadede yönetimin popülaritesi üzerinde ciddi bir risk teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Analistler, Washington’un dış politikadaki askeri tercihlerinin, içerideki enflasyonist baskıyı doğrudan körüklediğini ve bu durumun Trump’ın “ekonomik kurtarıcı” söylemini zayıflattığını ifade ediyor.