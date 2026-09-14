İsrail Medyasından Yemen İtirafı: Batı Sahili’ndeki İlerleme Koalisyon Güçlerini Dağıtıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, Yemen sahasındaki son askeri hareketlilik ve güç dengeleri geniş yer buldu. Yayımlanan analiz ve raporlarda, Sana yönetimine bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin batı kıyısında yürüttüğü koordineli operasyonların cephe hattındaki denklemi doğrudan değiştirdiği vurgulandı.

Haberlerde, Riyad ve Abu Dabi yönetimlerinin sahada finanse ettiği yerel milislerin artan baskı karşısında tutunamadığı, mevziler arasında yaşanan kopuklukların koalisyon safında koordinasyon krizini derinleştirdiği aktarıldı. Suudi ve BAE destekli unsurların geri çekilmek zorunda kaldığı noktaların hızla Yemen ordusunun denetimine geçtiği bildirildi.

İsrail güvenlik çevrelerinin süreci yakından izlediğine dikkat çekilen haberde, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı hattında Sana güçlerinin alan hakimiyetini genişletmesinin deniz trafiği ve bölgesel güvenlik açısından kritik sonuçlar doğuracağı ifade edildi. Yemen ordusunun stratejik boğaz üzerindeki gözetleme ve vuruş kabiliyetini artırmasının, Tel Aviv ve müttefiklerinin bölgedeki manevra alanını ciddi ölçüde daralttığı kaydedildi.