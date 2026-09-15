Lübnan Meclisi’nde İsrail’e Ağır Suçlama: “Yaşanan Felaketlerin Baş Sorumlusu Tel Aviv”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclisi’nde düzenlenen hükümete soru sorma oturumu, bölgedeki gerilimin yansımalarına sahne oldu. Oturumda kürsüye gelen Hizbullah bloğu üyesi Milletvekili Hasan İzzeddin, Lübnan’ın son dönemde yaşadığı çok boyutlu felaketlerin temelinde İsrail’in saldırgan politikalarının bulunduğunu ifade etti.

İzzeddin, konuşmasında özellikle Güney Lübnan’daki duruma dikkat çekti. Bölgedeki köylerin ve evlerin bombalanarak yıkıldığını, tarım arazilerinin ve ağaçların köklerinden sökülerek doğanın tahrip edildiğini belirten İzzeddin, İsrail’in bölgeyi sürekli hedef alan saldırılarının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Milletvekili, söz konusu yıkımın basit bir askeri operasyon olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu sistematik saldırıların ulusal bir felakete dönüştüğünü ve buna karşı sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.