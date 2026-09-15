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Hamas’tan Mescid-i Aksa İçin Kritik Uyarı: “Yeni Bir Gerçeklik Dayatılıyor”

15 Eylül 2026 - 16:38
News ID: 1865970
Hamas’tan Mescid-i Aksa İçin Kritik Uyarı: “Yeni Bir Gerçeklik Dayatılıyor”

Hamas Siyasi Büro üyesi Besim Naim, Yahudi bayramları vesilesiyle Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrail’in artan faaliyetlerine dikkat çekerek, bu adımların bölgede kalıcı ve tehlikeli bir “yeni gerçeklik” oluşturma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas Siyasi Büro üyesi Besim Naim, İsrail’in Mescid-i Aksa üzerindeki hakimiyetini artırma çabalarına karşı sert bir uyarıda bulundu. Yahudi bayramları süresince bölgede beklenen hareketliliğe dikkat çeken Naim, İsrail’in bu dönemdeki faaliyetlerinin tesadüfi olmadığını vurguladı.

Naim, İsrail’in Mescid-i Aksa çevresindeki planlarının ve uygulamalarının, statükoyu bozarak bölgede statüko dışı bir “yeni gerçeklik” dayatma amacı güttüğünü ifade etti. Bu tür girişimlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozabileceği ve Müslümanların kutsal mekanlar üzerindeki haklarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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