Hamas’tan Mescid-i Aksa İçin Kritik Uyarı: “Yeni Bir Gerçeklik Dayatılıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas Siyasi Büro üyesi Besim Naim, İsrail’in Mescid-i Aksa üzerindeki hakimiyetini artırma çabalarına karşı sert bir uyarıda bulundu. Yahudi bayramları süresince bölgede beklenen hareketliliğe dikkat çeken Naim, İsrail’in bu dönemdeki faaliyetlerinin tesadüfi olmadığını vurguladı.

Naim, İsrail’in Mescid-i Aksa çevresindeki planlarının ve uygulamalarının, statükoyu bozarak bölgede statüko dışı bir “yeni gerçeklik” dayatma amacı güttüğünü ifade etti. Bu tür girişimlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozabileceği ve Müslümanların kutsal mekanlar üzerindeki haklarına yönelik ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.