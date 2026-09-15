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Körfez Güvenliğinde Kritik Tespit: “Mevcut Mimari Kriz Karşısında İşlevsiz”

15 Eylül 2026 - 16:40
News ID: 1865971
Körfez Güvenliğinde Kritik Tespit: “Mevcut Mimari Kriz Karşısında İşlevsiz”

BAE’li siyaset bilimci ve kamu aydını Abdülhalik Abdullah, bölgedeki mevcut krizlerin derinleşmesiyle birlikte Körfez ülkelerinin mevcut güvenlik mimarisinin artık ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini ve işlevselliğini yitirdiğini belirtti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel güvenlik dengelerinin sarsıldığı bir süreçte değerlendirmelerde bulunan Abdülhalik Abdullah, Körfez’in savunma mekanizmalarının yeni ve karmaşık tehditler karşısında yetersiz kaldığına işaret etti. Bölgenin karşı karşıya olduğu jeopolitik baskılar ve hızla değişen güvenlik ortamı göz önüne alındığında, geleneksel paradigmaların mevcut krizleri yönetmekte zorlandığı ifade ediliyor.

Abdullah’ın bu tespiti, bölge ülkelerinin güvenlik stratejilerini kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçirmeleri gerektiği tartışmalarını güçlendirdi. Özellikle bölgesel istikrarın korunması noktasında, mevcut savunma mimarisinin revize edilmesinin veya daha dirençli, yeni iş birliği modellerine geçişin zorunlu hale geldiği değerlendiriliyor.

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