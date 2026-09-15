İran’ın 2026 Stratejik Savunma Doktrini: Üç Katmanlı Sivil Savunma Planı Devreye Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın Sivil Savunma Organizasyonu (Peydafand-e Gheir-e Amel) tarafından yürütülen çalışmalar, ülkenin sadece askeri değil, kritik altyapı ve ekonomik dayanıklılığını hedefleyen yeni bir “bütüncül güvenlik” anlayışına geçişini simgeliyor. 2026 yılına yönelik hazırlanan bu kapsamlı stratejik plan, olası her türlü senaryoda devlet mekanizmasının işleyişini sürdürmeyi amaçlıyor.

Üç Farklı Senaryo ve Stratejik Odak:

Tam Kapsamlı Savaş Senaryosu: Bu en üst düzey alarm durumunu içeren senaryoda odak noktası; enerji hatları, su şebekeleri ve iletişim altyapısı gibi hayati öneme sahip tesislerin “sertleştirilmesi” (hardening) ve korunmasıdır. Ayrıca, sivil halkın korunması için merkezi yönetimden bağımsız, yerel düzeyde lojistik ve sağlık hizmetlerini sürdürebilecek özerk bir sivil savunma ağı oluşturulması hedefleniyor. Ateşkes/Dondurulmuş Çatışma Senaryosu: Gerilimin sürdüğü ancak tam ölçekli bir savaşın yaşanmadığı bu ara dönem için strateji, “sürekli teyakkuz” üzerine kurulu. Bu süreçte siber saldırılara karşı savunmanın artırılması, psikolojik harp operasyonlarıyla mücadele edilmesi ve halkın moralinin yüksek tutulması önceliklendiriliyor. İsrail ve bölgesel rakiplerin olası “ani ve sinsi” saldırılarına karşı istihbarat ve erken uyarı sistemlerinin aktif tutulması planın merkezinde yer alıyor. Savaşın Sona Ermesi/Normalleşme Senaryosu: Çatışmaların durulması durumunda ise odak, ülkenin hızla toparlanmasına kayıyor. Bu senaryo; hasar gören kritik altyapıların öncelikli olarak onarılmasını, ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasını ve savaş süresince elde edilen tecrübelerin bir sonraki savunma planına entegre edilmesini içeriyor.

Güvenlik Uzmanlarının Değerlendirmesi:

Analistler, İran’ın bu çok katmanlı yaklaşımını “proaktif savunma stratejisi” olarak nitelendiriyor. Tahran’ın tek bir sonuca odaklanmak yerine, bölgedeki belirsizlikleri yönetebilecek esnek bir yapı kurma çabası, ülkenin savunma doktrinindeki değişimi de yansıtıyor. Özellikle siber güvenlik, enerji güvenliği ve gıda lojistiği gibi alanlarda kendine yetebilme vurgusu, 2026 programının en dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor.