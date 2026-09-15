Hürmüz’de Gerilim Tırmanıyor: İran, Panama Bandıralı Geminin Mayına Çarparak Alev Aldığını Duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran donanmasına bağlı unsurların bildirdiğine göre, Panama bandıralı bir ticaret gemisi, Hürmüz Boğazı’nda “yasak bölge” olarak ilan edilen alanda seyir halindeyken bir mayına çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemide yangın çıktığı, ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ve olayın bölgedeki deniz trafiğini ciddi şekilde etkilediği aktarıldı.

Tahran yönetimi, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, söz konusu geminin daha önce geçiş konusunda açık şekilde uyarıldığını, buna rağmen yasaklı sahil şeridine yaklaştığını öne sürdü. İranlı yetkililer, geminin rotasının bilinçli bir şekilde güvenlik çemberine doğru çizildiğini iddia ederek bu durumun “ciddi bir ihlal” teşkil ettiğini duyurdu.

Gelişme, dünya enerji arzının önemli bir bölümünün taşındığı Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin nasıl seyredeceği konusunda küresel piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Yüzölçümü ve jeopolitik konumu itibarıyla “dünyanın en kritik petrol geçiş noktası” olarak nitelendirilen boğaz üzerinde, İran daha önce de benzer şekilde kontrol iddialarında bulunmuş, ancak bu kez olayın şiddeti ve bir ticaret gemisinin fiilen zarar görmesi, tansiyonu daha da yükseltti.

İran’ın devrim muhafızlarına yakın kaynaklar, boğazın tamamen kendi kontrolünde olduğunu ve uluslararası herhangi bir müdahalenin kabul edilmeyeceğini yineliyor. Tahran, bölgede konuşlu yabancı donanma unsurlarını “provokasyona davetiye çıkaran varlıklar” olarak nitelerken, gemilere yönelik denetim önlemlerinin daha da artırılacağını duyurdu.

Uluslararası denizcilik kuruluşları ve sigorta şirketleri ise, olayın ardından bölgeden geçiş yapan ticari gemilere yönelik risk değerlendirmelerini yeniledi. Petrol tankerlerinin sigorta primlerinde artış yaşanabileceği, bazı büyük deniz ticaret şirketlerinin ise alternatif rota arayışına girebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür olayların yalnızca askeri bir gerilim değil, aynı zamanda enerji güvenliği ve küresel ticaret üzerinde kalıcı etkiler yaratabilecek stratejik bir satranç hamlesi olduğuna dikkat çekiyor. Bölgedeki tüm tarafların, boğaz üzerindeki hakimiyet mücadelesinin sonuçlarını dikkatle izlediği ifade ediliyor.