Yemen’de Ensarullah Analizi: Dış Dayatma Değil, Halkın Özgürlük Arayışı ve Direniş Ekseni’nde Yeni Bir Güç

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de yıllardır süregiden süreç ve bölgesel direniş hareketlerinin geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, El-Ahbar gazetesinin genel yayın yönetmeni İbrahim Emin, Ensarullah hareketinin yapısal karakterine ve bölgesel ilişkiler ağındaki konumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Emin, Ensarullah hareketinin herhangi bir dış aktörün güdümünde faaliyet yürüten bir oluşum olmadığının altını çizerek, hareketin köklerinin Yemen toplumunun iç dinamiklerinde ve halkın özgürlük arayışında aranması gerektiğini belirtti. Ona göre, Ensarullah dışarıdan ihraç edilen bir proje değil; Yemen halkının kendi topraklarında, kendi değerleri doğrultusunda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi verirken doğan bir harekettir.

Değerlendirmesinde hareketin bölgesel konumuna da değinen Emin, Ensarullah’ın Direniş Ekseni içinde yer almasının bir vesayet ilişkisinden kaynaklanmadığını, aksine hareketin bu eksen içinde tamamen özerk bir konuma yerleştiğini ifade etti. Bu özerklik vurgusu, özellikle Ensarullah’ın uluslararası medyada sıklıkla “vekil” olarak nitelendirilmesine yönelik dolaylı bir karşılık niteliği taşıyor.

Emin’in değindiği bir diğer önemli başlık ise Ensarullah ile Lübnan’daki Hizbullah arasındaki ilişki. El-Ahbar’ın genel yayın yönetmenine göre, iki hareket arasında karşılıklı hürmete dayalı hususi bir ilişki gelişti. Bu ilişkinin emir-komuta zincirine dayanmadığını, iki tarafın da kendi karar alma süreçlerini bağımsız şekilde yürüttüğünü belirten Emin, bu bağın aksine ortak değerler ve karşılıklı saygı zemininde şekillendiğini anlattı.

Uzmanlar, Emin’in bu değerlendirmelerinin, Direniş Ekseni olarak adlandırılan bölgesel ağın iç işleyişine dair yaygın kabullere farklı bir perspektif sunduğuna dikkat çekiyor. Buna göre, eksen içindeki hareketlerin homojen ve merkezi bir yapıya tabi olduğu yönündeki anlatının aksine, her bir aktörün kendi yerel dinamiklerinden beslendiği ve bağımsız karar mekanizmalarına sahip olduğu iddia ediliyor.

Yemen’de yıllardır süren çatısız ortam ve bölgesel gerilimlerin gölgesinde, Ensarullah’ın siyasi ve askeri konumu, bölgesel dengeler açısından önemini korurken, hareketin uluslararası hukuk ve diplomasi alanındaki statüsü de tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Emin’in sözleri, bu tartışmalara hareketin öz-kimliği ve örgütsel bağımsızlığı ekseninde yeni bir katkı sunuyor.