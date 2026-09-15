Kritik Petrol Hattına İHA Saldırısı: Suudi Arabistan’da Hat Kapatıldı, Sınır Hattında Alarm Verildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan’ın enerji ihracat kapasitesinin belkemiğini oluşturan ve ülkenin doğusunu batı kıyılarına bağlayan devasa “Doğu-Batı” petrol boru hattı, düzenlenen bir İHA saldırısının ardından operasyonel olarak devre dışı bırakıldı. Yetkililer, hasar tespiti ve güvenlik protokolleri gereği hattın geçici bir süreliğine kapatıldığını açıklarken, saldırının kaynağına ilişkin incelemeler başlatıldı. Enerji uzmanları, söz konusu hattın günlük milyonlarca varillik kapasitesi göz önüne alındığında, bu durumun küresel petrol arzı üzerinde kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Saldırının ardından bölgesel etkiler en somut şekilde Irak sınır hattında hissedildi. Irak hükümeti, Suudi Arabistan’daki olayın yarattığı jeopolitik belirsizliğin sınır ötesi bir güvenlik tehdidine dönüşmemesi için harekete geçti. Özellikle Irak’ın güneydoğusunda yer alan ve stratejik bir konuma sahip olan Meysan vilayetinde, güvenlik güçleri “yüksek teyakkuz” durumuna geçirildi.

Irak kaynaklarından alınan bilgilere göre, Meysan sınır hattı boyunca devriye faaliyetleri sıkılaştırıldı, bölgedeki askeri birlikler takviye edildi ve sınır geçişlerinde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Bağdat yönetimi, “bölgesel bir güvenlik boşluğunun” veya “asimetrik saldırıların” Irak topraklarına sıçramasını engellemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Güvenlik analistleri, son yıllarda bölgede artan İHA saldırılarını “yeni nesil asimetrik tehdit” olarak nitelendiriyor. Geleneksel hava savunma sistemlerinin tespit etmekte zorlandığı bu araçların, kritik altyapılara yönelik yarattığı risk, hem enerji piyasalarını hem de komşu ülkelerin savunma stratejilerini doğrudan etkiliyor.

Bölge başkentlerinde gözler şimdi saldırının sorumlusunun kim olduğunun netleşmesine ve Suudi Arabistan’ın boru hattını ne zaman yeniden faaliyete geçireceğine çevrilmiş durumda. Irak’ın attığı bu önleyici adımların, bölgedeki diplomatik ve askeri gerilimin daha geniş bir alana yayılmasını engelleme çabasının bir parçası olduğu