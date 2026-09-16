Lübnan Meclisi’nde Güvenlik ve Hizbullah Tartışması: Vekiller Birbirine Girdi, Meclis Başkanı Müdahale Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Temsilciler Meclisi’nde hükümet politikalarının ve ülkedeki güncel durumun ele alındığı genel kurul oturumu, siyasi ve askeri dengeler nedeniyle gergin anlara sahne oldu. Muhalif ve Hizbullah yanlısı milletvekilleri arasında yaşanan sözlü çatışma meclis salonunda tansiyonu zirveye taşıdı.

Gerilim, muhalif milletvekili Mişel Muvad’ın genel kuruldaki konuşması sırasında Hizbullah’ın tek taraflı güvenlik kararlarını ve ülkeyi bölgesel çatışmalara sürüklediğini ifade etmesiyle tırmandı. Muvad’ın sözlerine Hizbullah’a mensup Direnişe Vefa Bloku milletvekili İhab Hammade müdahale ederek sert tepki gösterdi. Hammade’nin söz kesmesi ve Muvad’a yönelik ithamları üzerine tartışmaya Güçlü Cumhuriyet Bloku milletvekili Ziad Havat ve bağımsız milletvekilleri de katıldı.

Karşılıklı hakaret, yalanlama ve ihanet suçlamalarının havada uçuştuğu oturumda vekiller ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine Meclis Başkanı Nebih Berri duruma sert şekilde müdahale ederek tarafları sükûnete ve parlamento adabına uygun davranmaya çağırdı. Gerginlik nedeniyle oturuma bir süre ara verilmek zorunda kalındı.