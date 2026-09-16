Pakistan’dan Bölgesel Güvenlik Hamlesine İlişkin Net Mesaj: “Mekke Anlaşması İran’ı Hedef Almıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pakistan ordusu, Türkiye ve Suudi Arabistan ile varılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın bölgesel yansımalarına dair spekülasyonları gidermek amacıyla önemli bir açıklama yaptı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Ahmed Şerif Çaudri, anlaşmanın askeri ve savunma iş birliğini güçlendirme amacı taşıdığını, ancak bu yapının bölgedeki başka herhangi bir ülkeye yönelik “hasmane bir ittifak” niteliğinde olmadığını belirtti.

Sözcü Çaudri, özellikle Tahran-İslamabad hattındaki stratejik ilişkilere dikkat çekerek, bu savunma mutabakatının İran ile olan diplomatik ve ekonomik bağları olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizdi. Çaudri, “Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgesel istikrarı ve ortak savunma kapasitesini artırmaya yönelik bir girişimdir. Anlaşmanın herhangi bir üçüncü ülkeye veya İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı kurgulanmış bir yapı olduğu iddiaları asılsızdır,” ifadelerini kullandı.

Analistler, Pakistan’ın bu çıkışının, özellikle Körfez bölgesindeki normalleşme süreçlerini destekleme ve bölgesel çatışmalardan kaçınma stratejisinin bir parçası olduğunu değerlendiriyor. İslamabad yönetiminin, Suudi Arabistan ve Türkiye ile olan stratejik ortaklığını derinleştirirken, Tahran ile olan hassas ilişki dengesini korumaya çalıştığı ve bölgedeki “bloklaşma” endişelerini yatıştırmayı hedeflediği görülüyor.