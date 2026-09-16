İran Genelkurmayından ABD İddiası: “Savaş Gemilerine Ciddi Hasar Verdik, 500 Kilometre Uzaklaştırdık”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgede tırmanan askeri gerilime ilişkin Tahran yönetiminden dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Keyûmers Haydari, İran’ın caydırıcılık kapasitesine ve son operasyonların sahadaki yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Tuğgeneral Haydari, İran’ın son saldırılarında doğrudan hedef alınan ABD savaş gemilerinde ciddi tahribat meydana geldiğini öne sürdü. İran güçlerinin operasyonel kabiliyetine vurgu yapan Haydari, maruz kaldıkları baskı ve saldırıların ardından ABD donanmasının bölgedeki konuşlanma sahasını değiştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

“500 Kilometre Geri Çekilmek Zorunda Kaldılar”

ABD güçlerinin İran sınırlarından uzaklaşmaya mecbur bırakıldığını belirten Tuğgeneral Haydari, “Gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda ABD savaş gemileri ağır hasar almıştır. Bu durum karşısında ABD askeri unsurları İran sınırlarından en az 500 kilometre geri çekilerek bölgeden uzaklaşmak zorunda kalmıştır,” ifadelerini kullandı.

Haydari, İran ordusu ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin kara, hava ve deniz sahasındaki her türlü tehdide anında ve kararlılıkla yanıt vermeye hazır olduğunu yineleyerek, bölge dışı güçlerin Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki varlığının istikrarsızlık kaynağı olduğunu savundu.

İran makamlarının son dönemde artan caydırıcılık vurgusunun bir parçası olarak değerlendirilen açıklamalara ilişkin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) henüz resmi bir teyit veya karşı yanıt gelmedi.