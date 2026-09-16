İsrail Savunma Bakanı Katz’dan Gazze İçin Açık Tehcir İtirafı: “Yalnızca Zaman Meselesi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi’nin geleceğine ve askeri operasyonların seyrine ilişkin uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Katz, bölgeye yönelik topyekûn bir saldırı dalgasının ve kitlesel nüfus transferinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

İsrail ordusunun Gazze’deki hedeflerine ulaşma kararlılığını vurgulayan Katz, sahadaki hazırlıklara işaret ederek Gazze’ye karşı kapsamlı savaşın yeniden başlamasının kapıda olduğunu belirtti.

“İki Milyon Filistinlinin Çıkarılması Yalnızca Zaman Meselesi”

Bakan Katz, bölgedeki sivil nüfusun yerinden edilmesini öngören tartışmalı planlara açıkça değinerek, “Gazze’ye yönelik kapsamlı savaşın yeniden başlatılması ve yaklaşık iki milyon Filistinlinin bölgeden çıkarılmasını öngören tehcir planının uygulanması yalnızca bir zaman meselesidir,” ifadelerini kullandı.

Katz’ın bu sözleri, daha önce İsrail hükümetinin aşırı sağ kanadı tarafından gündeme getirilen ancak uluslararası hukuk ve insani diplomasi çevrelerince “etnik temizlik” olarak nitelendirilen zorunlu göç planlarının resmi askeri stratejinin merkezinde tutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Birleşmiş Milletler ve bölge ülkeleri, Gazze’deki Filistinlilerin Mısır’a ya da üçüncü ülkelere zorla göç ettirilmesi senaryolarına kesin bir dille karşı çıkarken, Katz’ın açıklamalarının bölgede ateşkes ve esir takası müzakerelerinin sürdüğü bir dönemde tansiyonu daha da tırmandırması bekleniyor.