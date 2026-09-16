ABD Donanmasında Fentanil Skandalı: USS Abraham Lincoln Mürettebatına Uyuşturucu Satışına İtiraf

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Donanması’na ait stratejik öneme sahip uçak gemisi USS Abraham Lincoln’de görevli iki eski denizci, federal mahkemede görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul ederek uyuşturucu kaçakçılığı ağını itiraf etti.

Mahkeme tutanaklarına göre sanıklar, gemi mürettebatına tedavi amaçlı kullanılan ağrı kesici “oksikodon” hapı adı altında, ölümcül etkiye sahip sentetik uyuşturucu fentanil karışımlı haplar sattı. Sanıkların, yasal ilaç görünümlü bu maddeleri gemi içinde yayarak hem askerlerin hayatını tehlikeye attığı hem de disiplin ihlalinde bulunduğu belirtildi.

“Ölümcül Haplar Mürettebat Arasında Yayılmış”

Savcılık makamı, sanıkların “sahte ilaç satışı” ve “kontrollü madde dağıtımı” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Fentanil bazlı bu sahte hapların, doz aşımı (overdose) riskini ciddi oranda artırdığına dikkat çeken yetkililer, sanıkların bu faaliyeti planlı bir şekilde yürüttüğünü ifade etti.

İtirafın ardından gözler, ABD Donanması’ndaki denetim mekanizmalarına çevrildi. Olayın, USS Abraham Lincoln gibi kritik bir askeri platformda gerçekleşmiş olması, ordu bünyesindeki güvenlik protokollerinin sorgulanmasına neden oldu.

Federal mahkeme tarafından önümüzdeki dönemde karara bağlanması beklenen davanın, sanıklar için uzun süreli hapis cezasıyla sonuçlanabileceği öngörülüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyla ilgili henüz kapsamlı bir açıklama yapmazken, donanma içerisinde benzer suistimallere karşı denetimlerin artırılacağı sinyali verildi.