Washington’da Çatışma Krizi: Kongrede Yedi Cumhuriyetçiden Muhalif Çıkış

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray ve Pentagon’un dış politikadaki askeri hamleleri, Amerikan iç siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Yaklaşık yedi aydır devam eden çatışma süreci, Kongre koridorlarında Washington yönetimine yönelik yükselen sesleri daha belirgin hale getirdi.

Tartışmaların merkezinde, yönetim tarafından yürütülen askeri politikalara sınırlandırma getirmeyi amaçlayan yeni yasa tasarısı yer alıyor. Tasarının en dikkat çekici yönü ise, iktidar partisinin karşısında yer alan Cumhuriyetçi kanattan gelen sürpriz destek oldu. Yedi Cumhuriyetçi ismin tasarıya imza atması, çatışma politikalarına verilen desteğin sadece Demokratlar arasında değil, parti çizgilerinin ötesinde de sorgulandığını gösterdi.

“Kongre’de Çatışmaya Karşı Muhalefet Büyüyor”

Washington’ın yedi aydır süren askeri angajmanının stratejik getirileri ve insani maliyeti, yasama organındaki pek çok temsilci tarafından eleştiri oklarının hedefi oluyor. Tasarıyı destekleyen Kongre üyeleri, yönetimin yürüttüğü bu “uçsuz bucaksız” çatışma stratejisinin sürdürülemez olduğunu savunuyor.

Siyasi analistler, yedi Cumhuriyetçinin bu hamlesini, 2024 seçimleri öncesinde veya Kongre’deki güç dengeleri içinde “yönetimin dış politikasını denetleme” çabası olarak yorumluyor. Gözlemciler, tasarının yasalaşması halinde Washington’ın bölgedeki operasyonel manevra kabiliyetinin daralabileceğine ve mevcut çatışma hattında ciddi bir politika değişikliğine zorlanabileceğine dikkat çekiyor.

Yönetim kanadından tasarıya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, Beyaz Saray’ın Kongre’deki muhalefeti yumuşatmak için lobi faaliyetlerine başlayıp başlamayacağı merak konusu.