Abdüsselam: “Marib’de Düşürülen Suudi F-15’i, Koalisyon İçin Ağır Bir Darbe”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de iç savaşın ve bölgesel gerilimlerin merkezindeki kritik çatışmalar devam ederken, hava sahasındaki güç dengeleri üzerine dikkat çeken bir açıklama geldi. Sana’a müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdüsselam, Marib bölgesi üzerinde Suudi rejimine ait gelişmiş bir F-15 savaş uçağının Yemen hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin, sahadaki askeri dengeleri yansıtan sembolik ve stratejik bir gelişme olduğunu savundu.

“Hava Üstünlüğü İddiası Sarsıldı”

Abdüsselam, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki hava operasyonlarının yürütülmesinde kilit rol oynayan F-15 tipi bir savaş uçağının düşürülmesini, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin askeri kapasitesine yönelik “ağır bir darbe” olarak nitelendirdi. Yemen ordusunun artan hava savunma kabiliyetine işaret eden Abdüsselam, bu gelişmenin Suudi yönetimi açısından “büyük bir rezalet” olduğunu ifade etti.

“Stratejik Bir Mesaj”

Uzun süredir devam eden hava saldırılarına karşı Yemen güçlerinin artık daha etkin bir yanıt kapasitesine ulaştığını vurgulayan Abdüsselam, yaşanan olayın koalisyonun hava üstünlüğü iddiasını sarstığını belirtti. Marib gibi stratejik öneme sahip bir bölgede gerçekleşen bu operasyon, Sana’a yönetiminin askeri kararlılığını ve sahadaki savunma doktrinini yeniden şekillendirme çabasını gözler önüne seriyor.

Suudi Arabistan yönetimi veya koalisyon sözcülerinden konuya ilişkin henüz detaylı bir açıklama gelmezken, olayın Yemen’deki ateşkes arayışları ve diplomatik müzakere süreci üzerinde nasıl bir etki yaratacağı bölge uzmanları tarafından yakından izleniyor. Sana’a yönetimi ise, topraklarına yönelik saldırıların devam etmesi halinde benzer “savunma hamlelerinin” süreceği mesajını veriyor.