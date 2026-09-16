Sana’a Yönetiminden Sert Yanıt: “Kâbe Örtüsü Üzerinden Ağır Suçlama”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki Sana’a yönetimi ile bölgesel rakipleri arasındaki gerilim, kutsal mekânların kullanımı ve korunması ekseninde yeni bir tartışma evresine girdi. Yemen Haber Ajansı Saba’ya demeç veren Ferah, kendilerine yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, iddiaları “asılsız” olarak nitelendirdi.

“Kutsal Mekânları Siyasete Alet Ediyorlar”

Açıklamasında kutsal mekânların korunması konusundaki hassasiyetlerine vurgu yapan Ferah, rakip tarafın bu mekânları siyasi çıkar ve propaganda aracı olarak kullandığını savundu. Konuşmasında oldukça sert ifadeler tercih eden Ferah, taraflar arasındaki güven krizini derinleştirecek nitelikte bir karşı ithamda bulundu.

Ferah, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Biz Mekke’ye ve kutsal mekânlarımıza, onları siyasi amaçları için kullananlardan ve Kâbe’nin örtüsünü Jeffrey Epstein’e hediye edenlerden çok daha fazla gözümüz gibi bakıyoruz.”

Siyasi Söylemde Yeni Gerilim Hattı

Ferah’ın bu ifadeleri, bölgedeki siyasi söylemin dozunun ne kadar yükseldiğini gözler önüne serdi. “Kâbe örtüsü” ve “Epstein” vurgusu, tarafların birbirlerini dini değerlere saygısızlık etmekle suçladığı bir “itibar savaşı” olarak yorumlanıyor. Söz konusu açıklama, Yemen’deki krizin sadece askeri değil, aynı zamanda derin bir ideolojik ve dini meşruiyet tartışması üzerinden yürütüldüğünü bir kez daha teyit etti.

Gözlemciler, tarafların kutsal değerler üzerinden geliştirdiği bu söylemin, bölgedeki diplomatik çözüm arayışlarını zorlaştıran bir faktör olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili karşı taraftan veya ilgili ülkelerin resmi kaynaklarından henüz bir yanıt gelmedi.