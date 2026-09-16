Yemen Ordusundan Hava Savunma Başarısı: Suudi Arabistan’a Ait F-15 Düşürüldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki iç savaşın en kritik cephelerinden biri olan Marib vilayetinde, hava sahası hakimiyeti konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Yemen Silahlı Kuvvetleri sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir F-15 savaş uçağının operasyonel uçuş sırasında düşürüldüğü duyuruldu.

“Yerli Üretim Füzeyle Hedef Alındı”

Askeri yetkililer, uçağın Marib üzerindeki faaliyetleri sırasında Yemen Hava Savunma Kuvvetleri tarafından tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, uçağın “karadan havaya” ateşlenen ve Yemen savunma sanayisi tarafından geliştirildiği ifade edilen bir füzeyle vurulduğu kaydedildi. Olayın, Yemen ordusunun son dönemde hava savunma sistemlerini modernize etme ve bölgedeki askeri dengeyi değiştirme stratejisinin bir parçası olduğu ifade edildi.

“Stratejik Bir Gelişme”

Marib üzerindeki hava sahası, taraflar arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalardan biri olması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Bu tür bir kaybın, koalisyon güçlerinin bölgedeki hava operasyonlarını kısıtlayabileceği veya risk algısını değiştirebileceği değerlendiriliyor. Yemen yönetimi, bu başarıyı “savunma doktrinlerindeki yerli üretim kapasitesinin” bir zaferi olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan yönetimi veya koalisyon sözcülerinden söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir doğrulama veya yalanlama gelmedi. Bölgedeki askeri uzmanlar, çatışma sahasında hava üstünlüğü iddialarının yeniden gündeme geldiğine dikkat çekerken, gelişmenin sahadaki operasyonel dinamikleri nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.