İran’da “Canfeda Hareketi”: 31 Milyon Gönüllüden 1000 Taburluk Askeri Yapılanma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran iç siyasetinde ve güvenlik stratejilerinde “gönüllülük” esasına dayalı yapılanmaların kapsamı genişlemeye devam ediyor. Canfeda Hareketi Sözcüsü Sasan Zare, düzenlediği basın toplantısında hareketin ulaştığı kitlesel güce ve planlanan askeri kapasiteye dair çarpıcı veriler paylaştı.

Zare’nin aktardığı bilgilere göre, "Canfeda Hareketi"ne ülke genelinde kayıt yaptıranların sayısı 31 milyona ulaştı. Hareketin toplam üye yapısı içerisindeki gönüllülerin yüzde 26’sının, “askeri ve güvenlik faaliyetlerinde” görev almaya hazır durumda olduğunu belirten Zare, bu potansiyelin operasyonel bir güce dönüştürüleceğini vurguladı.

“1000 Taburluk Yeni Yapılanma”

Hareketin geniş çaplı bir organizasyonel dönüşümden geçeceğini belirten Sözcü Zare, öncelikli hedeflerinin “1000 taburluk” devasa bir yapılanma oluşturmak olduğunu ifade etti. Bu askeri yapılanmanın temelini oluşturacak olan yoğun eğitim programının ise önümüzdeki hafta itibarıyla Tahran’da başlayacağı bildirildi.

Zare, bu hamlenin ülkenin savunma doktrini açısından stratejik bir adım olduğunu savunarak, gönüllü gücün sadece ideolojik değil, teknik ve askeri anlamda da “tam donanımlı” hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Güvenlik Stratejisinde Yeni Boyut

Analistler, 31 milyonluk bir kitlenin askeri disiplinle organize edilmeye çalışılmasını, İran’ın iç güvenlik ve caydırıcılık stratejilerinde “toplumsal seferberlik” modelini daha etkin kullanma çabası olarak yorumluyor. Eğitimlerin Tahran’da başlatılacak olması, bu yapılanmanın merkezi bir denetim altında tutulacağına dair bir işaret olarak görülüyor.

Programın detayları, müfredatı ve eğitimlerin ne kadar süreceğine dair henüz kapsamlı bir takvim paylaşılmazken, Canfeda Hareketi’nin bu geniş katılımlı askeri organizasyonunun bölgedeki güvenlik dengelerine yansımaları yakından takip ediliyor.