Trump Rejiminden İsrail’e “Yıkıcı” Sevkiyat: 40 Bin Adet 1 Tonluk Bomba Yolda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da devam eden çatışmaların merkezindeki İsrail’e, ABD’den çok büyük ölçekli bir mühimmat desteği geleceği duyuruldu. Trump yönetimi, özellikle Gazze ve Lübnan sahasındaki askeri operasyonlarda kullanılmak üzere, İsrail ordusuna 40 bin adet yaklaşık bir ton ağırlığında bomba sevkiyatı yapma kararı aldı.

“Yıkım Kapasitesi Artırılıyor”

Askeri uzmanlar, “bir tonluk” olarak tanımlanan bu mühimmatın, yerleşim alanlarında ve yoğun nüfuslu bölgelerde son derece yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Sivil altyapı üzerinde ağır hasarlar açma potansiyeline sahip bu bombaların, İsrail’in bölgedeki operasyonel gücünü ve hedef alma stratejisini farklı bir boyuta taşıyabileceği değerlendiriliyor.

“Siyasi Mesaj ve Stratejik Destek”

Trump yönetiminin bu adımı, bölgedeki diplomatik çözüm arayışları yerine askeri çözüme odaklanan stratejiyi desteklediği şeklinde yorumlanıyor. İsrail’e sağlanan bu lojistik desteğin, sahadaki çatışmaların şiddetini artırması ve uluslararası arenada insani tepkileri tetiklemesi bekleniyor.

Sevkiyatın ne zaman başlayacağı ve nasıl bir zaman dilimine yayılacağı henüz resmi kaynaklarca açıklanmazken, 40 bin adet gibi yüksek bir rakam, Washington’ın İsrail’e olan askeri bağlılığının ve çatışmalara dair tutumunun en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası hukuk çevreleri ise, bu denli büyük bir mühimmat sevkiyatının bölgedeki siviller üzerindeki riskleri konusunda derin endişelerini dile getiriyor.