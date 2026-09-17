Kur’an Mantığında Birlik: Toplumların İstikrar Sütunu

News ID: 1866839

Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunm