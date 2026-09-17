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Kur’an Mantığında Birlik: Toplumların İstikrar Sütunu

17 Eylül 2026 - 17:25
News ID: 1866839
Kur’an Mantığında Birlik: Toplumların İstikrar Sütunu

Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunması ve toplumun zayıflamasının önlenmesi için temel bir faktördür. Bu nedenle Kur’an; birlik, çekişmeden kaçınma ve sosyal bağların muhafazası üzerinde aynı anda vurgu yapmaktadır.Kur’an perspektifinden sosyal bütünleşme, yalnızca ahlaki bir erdem değil; aynı zamanda gücün korunm

Kur’an Mantığında Birlik: Toplumların İstikrar Sütunu

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